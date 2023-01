Fiscales presentan primeros argumentos en el inicio del juicio contra madre y pareja por la muerte del niño Anthony Ávalos

Fiscales presentaron los primeros argumentos en el inicio del juicio contra una mujer de Lancaster y su pareja por la muerte por tortura y abuso del niño Anthony Ávalos, de 10 años, que ocurrió en junio de 2018.

Los fiscales dijeron a un juez que Heather Maxine Barrón, de 33 años de edad; y Kareem Ernesto Leiva, de 37 años de edad, torturaron y abusaron de su hijo de 10 años durante dos semanas antes de su fallecimiento.

En tanto, los abogados de Leiva respondieron que su cliente debería ser absuelto de la acusación de homicidio.

El juez del Tribunal Superior Sam Ohta será el encargado de llevar el caso después de que las dos partes renunciaron al derecho de tener un juicio con jurado para los dos acusados por el homicidio del pequeño Anthony.

Acusados de homicidio con tortura

Barrón y Leiva están acusados ​​de un cargo de homicidio y tortura que involucran la muerte de Anthony, junto con dos cargos de abuso infantil que involucran a dos de los medios hermanos del niño fallecido.

La acusación de homicidio incluye la circunstancia especial de homicidio con tortura.

Pese a la objeción del ayudante del fiscal Jonathan Hatami, la fiscalía del Condado de Los Ángeles retiró su petición de pena de muerte contra los dos acusados tras la elección del fiscal George Gascón, quien emitió la directiva de que “una sentencia de muerte nunca es una resolución apropiada en ningún caso”

Barrón y Leiva ahora podrían enfrentar un máximo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en caso de ser declarados culpables.

“Anthony Ávalos se graduó de cuarto grado el 7 de junio de 2018, y durante dos semanas consecutivas fue abusado y torturado cada día, lo que terminó cuando los paramédicos encontraron su cuerpo sin reaccionar el 20 de junio”, dijo el fiscal de distrito adjunto Saeed Teymouri en su declaración de apertura.

El menor falleció temprano, a la mañana siguiente.

El fiscal de distrito adjunto le dijo al juez que, desde 2014, se tuvieron múltiples contactos con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado.

“Ella (Barrón) estuvo torturando a sus hijos durante un largo tiempo, y una vez que Leiva se involucró, se volvió mortal”, expresó Teymouri.

Anthony tenía muerte cerebral

El fiscal dijo que Anthony tenía muerte cerebral y que permaneció tirado en el piso de la casa de la familia por lo menos un día cuando la madre se comunicó al 911 para pedir ayuda para el niño, y que los dos acusados habían inventado una historia de que el niño se había lastimado.

Teymouri presentó fotografías de Anthony mientras estaba vivo y luego un video grabado en el hospital que mostraba las lesiones viejas y nuevas que presentaba el menor de pies a cabeza.

El fiscal reprodujo una grabación de audio de una entrevista con Barrón, en la que le dijo a los investigadores: “Te prometo que no lastimé a mi hijo. Yo no dejé que nadie lastimara a mi hijo… Te juro que sólo se estaba portando mal y se tiró porque no quería comer”.

La madre dijo a los detectives que Anthony dijo que podría ser gay y que ella respondió que lo amaría sin importar nada porque era su “bebé”.

Leiva aceptó que hizo que el niño se arrodillara sobre arroz crudo y admitió que lo había dejado inconsciente durante unos cinco minutos sólo unos días antes, según el fiscal.

Uno de los abogados de Leiva, Dan Chambers, aseguró que la evidencia iba a demostrar que existe una “duda razonable” sobre el cargo de homicidio contra su cliente. Dijo que los dos problemas principales serán “la falta de intención de matar” y el tema de la “causalidad”.

Los abogados de Barrón se reservaron el derecho de hacer una declaración de apertura cuando la defensa comience su parte del caso.

La cuñada de Barrón, Maria Barrón, testificó que Anthony vivió con ella y su esposo en dos ocasiones, primero en 2014 y nuevamente en 2015, y que ella se había ofrecido a quedarse con él y tres de sus medios hermanos.

“Ella me dijo que no. Necesitaba sus beneficios”, dijo la cuñada, quien agregó que Heather ya no permitió que ella ni su esposo volvieran a ver a los menores después de que informaron que los niños dijeron que estaban siendo abusados.

Barron y Leiva fueron acusados ​​en junio de 2018 de la muerte de Anthony Ávalos y posteriormente fueron acusados ​​formalmente por un gran jurado del Condado de Los Ángeles en octubre de 2018. Permanecen bajo arresto sin derecho a fianza.

En octubre, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo de $32 millones de dólares de una demanda presentada por familiares de Anthony, que alegaron que trabajadores sociales no actuaron adecuadamente a los informes de abuso contra Ávalos y sus hermanos.

