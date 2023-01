Así se veía Shakira vestida de novia cuando era una jovencita ¿se casó? | VIDEO

Hasta donde sabemos Shakira no se ha casado de blanco ni llegado al altar, dijeran las abuelas como “Dios manda”. Pero sí tenemos una prueba de cómo se vería la colombiana vestida de novia.

Así como lo leen, pues el pasado de Shaki está plagado de momentos inauditos, como cuando se dedicaba a ser actriz de Telenovelas. No se sorprendan, realmente así fue, pues debió empezar con algo su carrera como artista.

Y aunque no continuó hace una que otra participación especial de vez en cuando en shows de TV o hasta series. Pero muy escueto.

Pero esta vez abrimos el baúl de los recuerdos y encontramos esta joyita donde se le ve a la colombiana actuando vestida de novia.

Shakira apareció en telenovelas colombianas desde su adolescencia. Conocida en su país en esos años, ya llamaba la atención y solía verse de mayor edad a la que realmente tenía.

Por lo tanto, no fue raro que personificara a una chica que estaba a punto de contraer matrimonio, situación que le llevó a aparecer con vestido de novia y sí. Ataviada con el outfit blanco que tanto anhelaban sus fans en su momento con Gerard Piqué.

Apenas era una jovencita que comenzaba a despuntar en su carrera, muy distinta a la estrella internacional en que se convirtió y que hoy en día domina los Charts. Aún usaba su melena al natural, oscura, y lucía ese rostro juvenil y sonriente.

