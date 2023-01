Shakira habría hecho un pedido a sus hijos para lastimar a la madre de Gerard Piqué en venganza

La polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Y esta vez se habría desatado un tremendo rumor sobre la madre del exfutbolista y la batalla que tendría con la colombiana, al grado que ya habrían salido afectados sus propios nietos.

Recientemente se dio a conocer que la cantante sudamericana les habría pedido a sus hijos, Sasha y Milan, que no le digan “abuela” a la madre del defensa español, Montserrat Bernabeu.

Esta solicitud se las habría hecho después de que la mujer fuera vista junto a Clara Chía, la nueva novia del deportista.

Específicamente les habría pedido a sus hijos que dejen de llamarla ‘avi’ su abuelo Joan Piqué y ‘ona’ a Montserrat, abuela en catalán, argumentando que escucharlo la pone triste, a lo que sus pequeños accedieron.

Fue la revista española, Lecturas y Laura Fa en “Sálvame”, quienes señalaron que la intérprete de “Hips don’t lie” y “Monotonía” no le está poniendo las cosas fáciles a la familia de Piqué.

Pues la bruja en la ventana mirando hacia la propiedad de su exsuegra sólo sería la punta del iceberg, pues también los haría esperar mucho tiempo en las puertas de la casa para que recojan a sus nietos.

¡La familia del rey desafía a Letizia! 💥 La reina vuelve a estar en el punto de mira de sus cuñadas y de la reina Sofía. La tensión se instala en Zarzuela 😱 Te contamos todos los detalles, hoy en tu revista #Lecturas. ¡Corre a tu kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/Z4SylHmbgU — Lecturas (@Lecturas) January 25, 2023

Y es que, de acuerdo a varias personas cercanas a la familia, la originaria de Barranquilla, Colombia, está muy molesta de que hayan encubierto a su hijo cuando este estaba saliendo con su actual novia, quien es acusada de ser la tercera en discordia.

Esto sería otra forma en que la intérprete de “Te Felicito” mostrara su descontento con sus ex suegros, quienes se les ha visto paseando con Clara Chía Martí, a quien la cantante no quiere cerca de sus pequeños, pues se dice que tiene una cláusula en su acuerdo de separación en donde los niños no pueden estar con ella.

Algunas fuentes señalan que Bernabeu le pidió a Piqué que deje de contratacar a Shakira, como lo hizo al presumir sus relojes Casio o cuando llegó en un Twingo.

La madre del futbolista quiere terminar con toda esta polémica que ronda a la familia desde que comenzaron a correr los rumores de la infidelidad del español con una mujer mucho menor, los cuales provocaron la separación después de 12 años juntos.

