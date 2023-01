Itatí Cantoral enciende las redes mostrando sus curvas con vestido traslúcido al estilo de Salma Hayek

Itatí Cantoral volvió a demostrar que la edad no es impedimento para lucir un cuerpazo de infarto, pues con una serie de fotografías en las que posó con un vestido completamente traslúcido, dejó boquiabiertos a sus seguidores de redes sociales.

Hace unos días fue Salma Hayek quien impactó a sus admiradores llegando a la premier de la cinta Magic Mike’s Last Dance, con un atrevido vestido largo de red con flores bordadas con el que, derrochando seguridad, dejó a la vista su ropa interior y terminó causando revuelo por la espectacular silueta que mantiene a sus 56 años.

Sin embargo, ahora es la actriz Itatí Cantoral quien está dando de qué hablar en las comunidades virtuales por lucir un diseño similar, pues con un vestido largo traslúcido en tono beige, la mexicana terminó presumiendo el diminuto pantie color vino, además de que optó por no usar sostén.

Las imágenes que fueron compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram se convirtieron en un claro ejemplo de elegancia y sensualidad al mismo tiempo.

Además, se sumó a la tendencia del momento con el tema “Flowers” de Miley Cyrus, pues describió las acaloradas imágenes con la frase: “I can buy myself flowers” (me puedo comprar flores), con lo que, además de lucir espectacular quiso enviar un mensaje de empoderamiento a sus seguidores.

La publicación que en unas cuantas horas logró superar las 119 mil reacciones en forma de corazón también provocó mensajes de algunas famosas como Maribel Guardia, Ariadne Díaz, Consuelo Duval y Alicia Machado, entre otras, quienes cayeron rendidas ante su belleza y coincidieron en que la actriz luce radiante a sus 47 años.

Mientras que sus fans destacaron que luce varios años menos: “No le pide nada a las de 20 tiene todo en su lugar”, “Estás hermosa”, “Tan sensual”, “Diva”, “¡¡Qué bárbara!! No pasa el tiempo en ti”, “Qué belleza, eres fuego”, “Sin palabras tremendo look”, “Belleza eterna”, “Esta mujer esta radiante, que cuerpazo”, son solo algunos de los cumplidos que acompañaron el par de instantáneas que expuso la villana de la telenovela ‘María la del Barrio’ que actualmente se retransmite en México.

También te puede interesar:

–VIDEO: Itatí Cantoral confiesa que usa aplicaciones de citas para encontrar el amor

–En traje de baño blanco y mojado Itatí Cantoral luce su escultural figura en la piscina

–Por falta de dinero, Itatí Cantoral se deshace de la mansión de sus papás, ¡con todo y ciudad miniatura!