Mauricio Ochmann es criticado tras anunciar su debut como cantante: “Zapatero a tus zapatos”

Mauricio Ochmann sorprendió a millones de fanáticos mostrando otra de sus facetas, ahora como cantante. Y aunque su incursión en la música fue del agrado de sus verdaderos fans, también recibió fuertes señalamientos dentro de las redes sociales, donde incluso le pidieron dedicarse únicamente a la actuación.

El pasado miércoles 25 de enero Mauricio Ochman anunció el lanzamiento de su primer sencillo que lleva por nombre “En Defensa Propia” y que presumió orgulloso a través de sus diferentes redes sociales, una de ellas Instagram, en donde invitó a sus 8.6 millones de seguidores a ver el video oficial.

“Feliz de compartir mi primer video ‘En defensa propia’, ya disponible en plataformas musicales“. se lee en la publicación donde dio una pequeña muestra de lo que podrían ver en esta nueva etapa de su carrera.

Aunque muchos aseguraron que podría tratarse de una faceta breve, fue el ex de Aislinn Derbez quien se encargó de explicar que no solo se trata de un sencillo, pues en realidad este forma parte de un EP compuesto por seis temas.

“Con mucha emoción y cariño les quiero compartir mi nueva faceta como cantante, es un EP con 6 canciones titulado ‘Origen’ estará disponible en plataformas a partir del 25 de enero. ¡Espero que lo disfruten!!”, mencionó el intérprete.

Pero mientras su novia, Paola Burrola, le deseó éxito en esta nueva etapa de su vida y famosos como Omar Chaparro aplaudieron el lanzamiento musical; no faltaron los usuarios que le hicieron llegar tremendas críticas, pues coincidieron en que debería continuar con su exitosa carrera pero como actor.

“No pues la verdad te prefiero como actor, hay un dicho que dice… Zapatero a tus zapatos” definitivamente buen cantante no eres”, “¿Esto es una broma, cierto? Es fatal“, “No gracias, buen intento”, “Eres buen actor mejor dedícate a lo que sabes hacer”, “Como cantante es muy buen actor”, “Lo tuyo es actuar”, “Mauricio lo tuyo es actuar y no cantar“, “Hay que aceptar que no somos buenos en todo, sigue actuando”, “¿Es en serio? ¿O es para un personaje?”, fueron solo algunos mensajes que recibió.

Pese a las críticas, el artista ya cuenta con más de 13 mil reproducciones en YouTube, donde también le llovieron felicitaciones por atreverse a explorar uno más de sus sueños.

