Pompeo dice que Ebrard le pidió ocultar el tratado “Quédate en México”, el canciller lo acusa de difundir ideas “antimexicanas”

El exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo provocó revuelo tras la publicación de su libro de memorias “Nunca cedas una pulgada” donde sobresale la estrecha relación que mantuvo su entonces jefe Donald Trump con México, en concreto, las negociaciones ante la fuerte crisis migratoria de 2018.

De acuerdo con Pompeo en aquel entonces mantuvo una conversación con el actual Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien aceptó los términos del polémico tratado “Quédate en México”, una política migratoria que requiere que los inmigrantes que solicitan asilo a Estados Unidos permanezcan en México hasta la fecha de su entrevista con una corte de Inmigración en Estados Unidos, pero le pedía un favor, que no se hiciera público para no manchar la imagen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Marcelo estaba visiblemente agitado. Él insistió en que su gobierno no podía aceptar estos términos, señalando el hecho obvio de que su pueblo sería muy feliz de tener miles de extranjeros irregulares quedándose en su país”, escribió Pompeo quien también recordó que por esa misma justificación Estados Unidos no podía recibirlos.

Según las memorias de Pompeo, Ebrard le dijo que llevaría el tema con AMLO, pero que no funcionaría y recibió la siguiente respuesta “no necesitamos su permiso para hacer esto (devolver a cada inmigrante a Mexico o cerrar completamente la frontera entre los países vecinos sin importar el impacto económico) queremos que esto sea cooperativo, pero no es un requerimiento. En 14 días estos inmigrantes no se quedarán en Estados Unidos. Hemos hecho el trabajo de nuestra parte para asegurarnos de eso”.

Según el exempleado de Trump, ambos hicieron todo lo posible para ocultar el acuerdo a Martha Bárcena, concordando con que había más riesgo de filtraciones entre más personas supieran lo que ocurrió.

Los señalamientos de Pompeo llegaron rápidamente a Marcelo Ebrard quien usó sus redes sociales para acusarlo de difundir ideas “antimexicanas” que pretenden dejar a México ante el mundo como “una amenaza ante la cual hay que construir un muro”.

“Contrario a lo afirmado por Pompeo – que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro – México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad. Prueba de ellos es el Entendimiento Bicentenario, que hoy rige la cooperación binacional con un espíritu de corresponsabilidad, respecto a la soberanía e integridad frente al fenómeno criminal y a las adicciones”, escribió Marcelo.

Además, dijo que “nunca se aceptó” el objetivo de la Administración Trump, pese a que “ciertas voces pensaban que era mejor la firma de acuerdo similar al de Turquía”.

Y dejó en claro cuál es la posición de México “rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente”.