Mike Pence acepta que “se cometieron errores” en el manejo de documentos clasificados 

Mike Pence hizo sus primeros comentarios públicos después de que se encontraron documentos clasificados en su domicilio de Indiana; el vicepresidente dijo que no sabía que dichos paquetes se encontraban en su propiedad y reconoció que su falta de conocimiento no era una excusa.

“Permítame ser claro, esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia personal“, declaró Pence en la Universidad Internacional de Florida donde ofreció una conferencia sobre la economía y promocionó su libro “So help me god”.

El exvicepresidente también aceptó que “se cometieron errores y asumo toda la responsabilidad“.

Este hallazgo se suma a una serie de recuperaciones de documentos hallados en las casas de algunos funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia, DOJ, se encuentra investigando desde agosto del 2022 los documentos hallados en su mansión de Mar-a-Lago, también ha tomado cartas en el asunto tras el descubrimiento de paquetes hallados en la casa del presidente Joe Biden en Delaware y su antigua oficina en Washington.

Según un informe publicado este martes, fue el abogado de Pence, Greg Jacob, quien descubrió estos documentos y de inmediato notificó a los Archivos Nacionales para ser entregados al FBI, reveló CNN.

Fue el mismo Mike Pence quien pidió a su abogado realizar una revisión por precaución a su nuevo domicilio para averiguar si existían o no documentos clasificados.

