Cómo ahorrar a lo grande con los cupones digitales

Por Brian Vines – Cuando se trata de helados, soy totalmente infiel a una sola marca, sobre todo si el precio es bueno. Häagen-Dazs: sí. Ben & Jerry’s: seguro. Blue Bunny: dámelo. Con la convicción de que nadie debe romper su dieta y el banco al mismo tiempo, cuando los placeres culpables están en oferta, me doy el gusto.

Así que en cuanto vi el folleto de Stop & Shop que ofrecía cualquier tipo de helado Breyers a dos por $8, estaba decidido. Como el envase de 48 onzas suele costar $5.99, ¡me estaba ahorrando $1.99 en cada uno! La oferta se vio aún más favorecida por un cupón digital que, como miembro de Stop & Shop Go Rewards, podía descargar directamente en mi teléfono. ¡Noventa y seis onzas de helado por $7! ¡Golazo!

Ahorrar unos dólares aquí y otros por allá en helados u otros comestibles tal vez no le acelera el pulso a todo el mundo. Incluso yo admito que gestionar pilas de trozos de papel o dedicar valiosos minutos a cargar cupones antes de hacer la compra puede resultar para algunos más esfuerzo del necesario. Pero el año pasado, justo antes de Thanksgiving, mi recibo de Stop & Shop mostraba que me había ahorrado $581.63 hasta el momento en 2022 – incluso antes de haber comprado una lata de salsa de arándanos rojos. Y eso sólo en una tienda, aunque compramos en varias. No está mal para una familia de dos.

Si en tu esfuerzo por conseguir rebajas confías únicamente en las sesiones de recorte de cupones de los domingos por la mañana, te estás perdiendo todo un universo de ofertas. De hecho, las herramientas y técnicas para maximizar el ahorro han evolucionado mucho más allá de la del folleto de las tiendas. Hoy se pueden imprimir cupones en casa, descargar aplicaciones de ahorro en el teléfono y participar en programas de fidelización que dan acceso a rebajas y cupones que sólo existen en formato digital, no impreso. Estos descuentos, que a menudo hay que escanear digitalmente en la caja registradora, pueden ser más específicos porque se basan en las compras anteriores y son ofrecidos tanto por minoristas como por fabricantes.

Quizás debido a este cambio a lo digital, el número de cupones en papel ha empezado a disminuir. Según la consultora Kantar, en 2021 se distribuyeron 159,000 millones de cupones en papel, un 12% menos que el año anterior. Mientras tanto, el número de cupones digitales aumentó un 13%.

Sin embargo, el uso de cupones, en todas sus formas, sigue siendo una actividad popular, por no hablar de que es una herramienta fundamental cuando los consumidores necesitan formas de contrarrestar la inflación. Casi un tercio de los estadounidenses afirma que los usa con frecuencia, y el 45% dice que los usa de vez en cuando, según una encuesta nacional representativa de CR (PDF) realizada en octubre de 2022 a 2,084 adultos estadounidenses.

Al mismo tiempo, la encuesta de CR revela que entre las personas cuyo uso de cupones ha disminuido recientemente, la razón principal es que ahora ven menos cupones en papel. Para algunos, esta tendencia plantea la preocupación de que los descuentos digitales podrían perjudicar a las personas que no tienen acceso a dispositivos electrónicos, como las personas con ingresos bajos y los adultos mayores con ingresos fijos, que son los que más necesitan los descuentos. Los defensores de los consumidores, incluidos los de CR, temen que esta brecha digital perjudique a los compradores más vulnerables.

Únete al club

Cuando Coca-Cola creó en 1888 los que posiblemente fueron los primeros cupones de papel, unos boletos escritos a mano que “autorizaban al portador” a recibir un vaso de Coca-Cola gratis, la empresa seguramente no sabía que su ingenio de marketing revolucionaría la forma de hacer negocios de otras empresas.

Durante casi un siglo, después de la introducción de los sellos verdes de S&H en 1896, éstos fueron los favoritos de mucha gente. Aunque no eran cupones propiamente dichos, los compradores eran recompensados con pequeños sellos verdes por frecuentar las tiendas de la red S&H, que luego podían poner en libretas de coleccionistas y canjearlos por premios en un Centro de Canje o a través del catálogo de S&H.

Aunque la época de los sellos verdes ya pasó, la idea de recompensar la fidelidad de los consumidores sigue vigente, y muchas cadenas de supermercados ofrecen alguna versión de un programa de fidelización. Los clientes de las tiendas Publix, por ejemplo, pueden unirse al Club Publix, lanzado en 2020, y recibir $5 de descuento en una compra en la tienda de $20 o más. Los miembros también pueden echar un vistazo a la revista semanal un día antes de que se publique y tienen acceso a cupones digitales a través de la aplicación para celular de Publix.

Stop & Shop ofrece un programa de fidelización de dos niveles en sus tiendas. El primer nivel es Stop & Shop Rewards, que brinda descuentos semanales en línea y en la caja registradora para los artículos que aparecen en el folleto de ofertas de la tienda. El segundo nivel ofrece a los socios la oportunidad de ganar premios y ahorrar en sus compras con cupones digitales a través de la aplicación para celular o el sitio web de Stop & Shop Go Rewards. Per Jensen, director de fidelización de Stop & Shop, afirma que la tienda puede ofrecer mayores descuentos con los cupones digitales porque los costos logísticos son más caros cuando los clientes canjean las versiones en papel.

Una desventaja de las ofertas digitales es la información de contacto y los datos sobre tu comportamiento de compra a los que renuncias a cambio de un descuento. Esto puede afectarte especialmente si ya te están bombardeando los vendedores, incluidos los estafadores. (Para recibir consejos sobre cómo evitarlos, consulta el Planificador de seguridad de CR).

Hay un par de soluciones: Un representante de Albertsons, uno de los mayores minoristas de alimentación y medicamentos del país, afirma que las personas que no tengan acceso a teléfonos inteligentes y cupones móviles o que quieran evitar compartir sus datos en exceso pueden solicitar esos descuentos en la caja registradora. Stop & Shop informó a CR de un programa piloto para instalar quioscos en tiendas selectas donde los clientes podrán escanear su tarjeta física de recompensas o introducir su número de teléfono para acceder a una pequeña guía impresa de las mejores ofertas de su revista y ofertas digitales, sin necesidad de tener un teléfono inteligente.

Siendo una persona que ha dado marcha atrás a mitad del camino hacia el supermercado al darme cuenta de que había dejado el teléfono en casa, estoy definitivamente en el bando digital. Pero mi principal lealtad es la oferta. Si recortar cupones también puede ayudarme a ahorrar dinero, que me den las tijeras.

La nueva forma de usar los cupones

Los cupones son un juego de números en el que el tiempo invertido se traduce en ahorro. CR consultó a expertos detectives de ofertas para ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo al servicio del ahorro. Tanto si tienes 30, 60 ó 90 minutos a la semana para dedicar a los cupones, estos consejos te ayudarán a canalizar tus esfuerzos.

Empieza con las sugerencias para media hora y, si el tiempo te lo permite, intenta incorporar técnicas de los consejos para una hora y 90 minutos de dedicación a los cupones.

30 minutos

Únete a los programas de recompensas y fidelización de tus tiendas favoritas. Albertsons, Safeway y Vons comparten un programa de lealtad que ofrece ahorros de bienvenida de $5 en una compra de $25 en la tienda al inscribirse. Los miembros ganan un punto por cada dólar gastado en comestibles. Cada 100 puntos se obtiene una “Recompensa”. Y 10 recompensas equivalen a $15 de descuento en toda tu compra de comestibles. Consejo de experto: Puedes aumentar tus ahorros sin salirte de tu presupuesto comprando una tarjeta de regalo que te permita ganar 2 puntos por cada dólar que gastes en la compra.

Compra el periódico del domingo para conseguir cupones. Sí, todavía vale la pena seguir la vieja escuela. Así que busca en los insertos cupones para productos que uses habitualmente y que no sustituirías por opciones más baratas o genéricas. Si encuentras un cupón para uno de tus productos imprescindibles, considera la posibilidad de comprar un segundo periódico para duplicar las ofertas de “compra uno, llévate otro”.

Haz “matchups” de cupones. Algunas tiendas te dejan hacer combinaciones de cupones, lo que te permite ahorrar más combinando los descuentos ofrecidos por la tienda con los cupones del fabricante. Por ejemplo, si en el folleto de ofertas de CVS hay toallitas de papel Bounty a dos por $5, un cupón del fabricante para el mismo producto sería un “matchup”. Para encontrarlos, haz una búsqueda online de la tienda en la que compras y añade la palabra “matchup”. Los blogueros de ofertas como For The Mommas y The Krazy Coupon Lady crean desgloses semanales de ofertas y cupones de tiendas. La mayoría te ayudarán a encontrar los cupones que coinciden con los productos.

Hazte recordatorios de los cupones. Prueba cualquier método que te ayude a recordar que tienes que llevar los cupones cuando vas de compras. Usa la opción de notas de voz de tu teléfono, establece alertas de calendario para las fechas en las que las cosas que quieres están de oferta, o simplemente pon notas adhesivas en tu refrigerador.

Fija un presupuesto para la compra y ajústate a él. Muchas personas no pueden resistirse a una buena oferta y cargan sus carritos con artículos superfluos que realmente no necesitan. Asegúrate de que el atractivo de una oferta no te haga gastar más de lo presupuestado en tu compra semanal o mensual. Haz la compra a partir de una lista para comprar sólo lo que figura en ésta.

60 minutos

Mira videos de actualización sobre cupones en YouTube. Buscando términos como “deals this week” (ofertas de esta semana) o “coupon with me” (cupón conmigo) encontrarás videos creados por supercuponeros como Star Smith, que ofrece actualizaciones semanales de 10 a 25 minutos sobre ofertas específicas de tiendas, con consejos sobre cómo aprovecharlas al máximo con cupones del fabricante. Las tiendas nacionales como CVS, Target y Walgreens son las que ofrecen el mayor número de videos, pero también encontrarás actualizaciones de negocios locales y regionales.

Recuerda que los recibos son moneda de cambio. Utiliza aplicaciones de reembolso como Fetch Rewards e Ibotta para hacer fotos desde la aplicación de tus recibos de compra y ganar puntos que puedes convertir en tarjetas regalo Visa. Fetch da a los suscriptores un mínimo de 25 puntos por cada recibo que suban. Los usuarios reciben puntos extra por la compra de artículos específicos de una lista rotativa de fabricantes. Por ejemplo, Bayer ofreció recientemente 1,500 puntos de bonificación por la compra de al menos un frasco de aspirina de dosis baja Bayer Cardio 50-count-plus. Por 11,500 puntos, los usuarios de la aplicación pueden conseguir una tarjeta Visa prepago de $10. Una tarjeta Visa de $50 requiere un canje de 52,500 puntos.

Encuentra un grupo de cuponeros en Facebook. Si escribes “couponing group” (grupo de buscadores de cupones) en la ventana de búsqueda de la red social, te encontrarás con grupos de hasta 1,5 millones de seguidores. Puedes acotar la búsqueda usando el filtro de ciudad que aparece bajo el icono de grupos. Los compradores de tu zona pueden tener consejos sobre tiendas locales y noticias sobre rebajas no anunciadas en lugares cercanos. Ten en cuenta que la Coupon Information Corporation (Corporación de Información de Cupones), un grupo industrial, advierte a quienes visiten estos grupos estén atentos a los cupones falsificados, así como al uso de cupones “glittering” (abrillantados) o “shimmering” (brillosos), que son utilizados indebidamente para comprar artículos no previstos por el fabricante o la tienda que emite el cupón.

Suscríbete a un proveedor de cupones. Dependiendo de dónde vivas, esto puede ser más barato que comprar el periódico del domingo. Los servicios de recorte de cupones, también llamados hadas de los cupones, como The Coupon Marketplace, publican imágenes de cupones en papel que puedes comprar. Un cupón en el sitio para $2 de descuento en cualquier vitamina Nature’s Bounty estaba a la venta por $0.20. La opción de envío más barata era el correo de primera clase de USPS por $1, lo que tiene sentido cuando compras cupones en uno o más paquetes de 10. Consejo de experto: Los valores de los cupones en los insertos de los periódicos pueden variar según la región, aunque los ofrezca el mismo fabricante. Esa oferta de $0.50 en Pensilvania puede valer $0.75 en Texas. Las hadas de los cupones de diferentes regiones tienen acceso a los insertos que tú no recibes. El sitio web Sunday Coupon Inserts ofrece un servicio de suscripción que envía insertos completos de empresas como Procter & Gamble o SmartSource. El suplemento de P&G de diciembre contenía cupones por valor de $82, desde $0.50 de descuento en cualquier producto Pepto-Bismol hasta $10 de descuento en la crema hidratante facial Olay Regenerist. Ten en cuenta que esta práctica es controversial. El Coupon Information Center (Centro de Información sobre Cupones) advierte que los cupones podrían ser falsos y dice que la práctica de vender cupones puede violar las políticas de los fabricantes y anular los cupones.

90 minutos

Suscríbete a la lista de correo electrónico de un fabricante. Procter & Gamble tiene 65 marcas en 10 categorías de productos y te enviará cupones semanales y ofertas gratuitas a través de su programa de recompensas P&G Good Everyday que puedes imprimir en tu casa. Kimberly-Clark, fabricante de marcas como Kleenex y Huggies, tiene avisos de suscripción por correo electrónico en las páginas web de marcas específicas, como los pañuelos Scott, que te enviará ofertas a tu bandeja de entrada. Beech-Nut enviará por correo electrónico juegos de cupones a quienes los soliciten. En el sitio web, los padres pueden recibir descuentos para hasta cinco niños. PepsiCo’s Tasty Rewards enviará por correo a sus miembros hasta 10 cupones de su elección. El programa ofrece la opción de imprimir en casa y cargará cupones digitales a los minoristas Publix y Family Dollar para productos Frito-Lay y Pepsi.

Ponte en contacto con los fabricantes de tus marcas favoritas y pídeles cupones. Muchos te facilitarán cupones de gran valor, quizá para productos básicos que te gusten o para probar nuevos productos. Fui al sitio web del yogur Chobani, navegué hasta atención al cliente y pulsé el botón de conexión que abría un formulario de contacto con un espacio para escribir mensajes. Escribí que Chobani es una de mis marcas favoritas, pero que últimamente compro lo que está de oferta. Pregunté si podían compartir algún cupón. Una semana después llegaron cuatro cupones, ¡y dos de ellos eran para yogures gratis!

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la revista Consumer Reports de febrero de 2023.

Fue actualizado el 13 de enero de 2023, para incluir información adicional de la Coupon Information Corporation. El artículo fue publicado originalmente el 5 de enero de 2023.

