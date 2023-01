Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de enero de 2023

Piscis

Es momento de invertir en tu felicidad, no permitas que otras personas te chinguen lo que con tanto trabajo haz construido. Necesitas ser más bitch y tratar de dominar tus sentimientos pues solo así no volverás a permitir que te dañen la existencia. Aprende a shingarle en tus sueños y a no permitir que miembros de tu familia se metan en cosas que solo a ti te compiten pues podrían arruinar tu existencia y tu propia vida. Cuidado con infecciones en el estómago y colitis. El pedo aquí es que te enamoras demasiado pronto y por eso al final sales lastimado o lastimada porque las personas que conoces solo buscan shingarte la caricia para después mandarte a la fregada y tú quedas como estupid@. Cuidado con negocios que se salen de control y hay pérdidas económicas. Vienen cambios muy perros a tu vida pues habrá 2 personas que se acercarán a ti, les interesas pero no sabrás quien es la persona correcta para ti, recuerda que lo importante es que esa persona te ayude a mejorar en tus defectos. Necesitas ser independiente en caso que no lo seas para que el día de mañana no te anden cantando las cosas que te dieron o los favores que hicieron por ti.

Acuario

Conocerás a una persona que te va hacer sufrir mucho, ponte alerta y si lo que busca es jugar con tus sentimientos muestrale que tu tienes un doctorado en esa disciplina y no permitas que te shingue. Recuerda que el que se enamora de mas pierde así que aprende a no ap3ndejarte. Mucha suerte en juegos de la lotería nacional, escoge números que vayan de acuerdo a tu día de nacimiento o mes pues te traerán arta suerte. Si el rio suena es porque agua lleva así que muchos de los chismes que escuchas saldrán a la luz y con ellos muchas verdades que pudieran afectarte o dolerte demasiado. Insomnio en estos días con nombre y apellido deja de pensar en esas personas y no te deprimas por cosas o situaciones que tienen solución, el control de tu paz y estabilidad solo lo tienes tú en tus manos. Cuidado con esperar que te caigan cosas del cielo, sino trabajas y te pones perra no lograrás absolutamente nada. Sueles deprimirte por no lograr tus sueños pero no te pones las pilas para cumplirlos.

Capricornio

Ponte perra en el cuerpo pues lo estás perdiendo y subiendo de peso necesitas comenzar a ver más por tú y preocuparte por tu figura. Deja de buscar pareja y centra tu atención en tus proyectos y metas personales que cuando deba de ser llegará la persona correcta, solo así no te equivocarás por creer que has conocido el amor cuando solo has conocido quien te shingue la existencia. Ten cuidado con persona de piel clara que estará metiendo cizaña a miembros de tu familia. A la shingada el mendigar cariño y amor, no tienes necesidad de hacer eso, debes aprender a quererte un shingo y darte cuenta que no necesitas migajas de nadie para ser feliz. Cambios de última hora en la casilla de los dineros, te va ir muy bien solo cuida en qué inviertes y en qué gastas tu dinero. Vienen días de muchos cambios en tu vida pues comenzarás a sanar heridas del pasado que te habían puesto muy de malas y te han tenido pensativo este tiempo. Te buscará a amistad para pedirte un favor posiblemente económico. Hay una oportunidad de arreglar un asunto que te a atraído con dolor de cabeza el universo conspira para que todo se solucione de la mejor manera.

Sagitario

Quien te quiera te lo demostrará con hechos, es posible que en estos días te hagan una promesa que estará lejos de cumplirse pero al final esa promesa servirá para darte cuenta si vale la pena seguir esperando algo de esa persona que significa mucho para ti. Vive la vida de la mejor manera sin tener que dar explicaciones a quienes te rodean, es momento de hacer las cosas a tu modo pero sobre todo de ser feliz. Cuidado con monotonía en las relaciones lo cual podría poner en una cuerda floja el amor que ambos se sienten. Aprende a quitar de tu camino obstáculos ya sea trabajo, personas o cosas que roben tu buena energía o positivismo ante la vida. Aprende a cuidarte y a ver más por ti y los tuyos, hazte un cambio de look, come tu comida favorita, cómprate esos zapatos o ropa que te gusta y por primera vez piensa en tu felicidad y lo que te hace sentir bien, no temas a cambios en las cuestiones de amor, si tienes pareja es posible que te enfrente por ciertos errores del pasado que no ha logrado superar o por escenas de celos infundados. No comas muchas harinas pues problemas de colitis podrían presentarse en estos días, andarás con cierta inflamación y molestias. Una amistad se retira de tu vida, te darás cuenta como el dinero cambia a las personas. Posibilidades en el ámbito de los negocios muy buena que te va dejar ahí de dinero extra. Recuerda siempre lo negativo de las personas para que no cometas la idea absurda de personas a quienes ya te dañaron o jugaron contigo y tus sentimientos.

Aries

La venganza siempre será tu mejor platillo pero alguna veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Debes aprender a ser a un lado todo lo que te causa estrés o problemas en la familia. Siempre fuerte y optimista, inicias la semana al 100 con muchas ganas de ser feliz y lograr cada una de tus metas y de tus sueños. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo. Recuerda quien eres y de donde vienes, no pierdas tu forma de ser y menos tú esencia por quien no sabe valorarte o cuidarte. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo al sexo ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Deja que el mundo ruede y deja que siga su curso, tu enfócate en ser feliz y lograr cada una de tus metas sin tener que darle explicación a nadie más. Hay amores del pasado que estarán presentes y retornan a tu vida pero no te traerán nada nuevo más que dolores de cabeza y decepciones. Chismes en la familia y enfermedad.

Tauro

A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes tuyas que son muy importantes. Viajes para el próximo mes que quizás se comenzarán a planear en cualquier momento. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. Semana de reflexionar y de poner un alto a esos pensamientos pesimistas y enfocarte en ese suelo que tienes desde muchos años y no has logrado materializar. Separación o divorcio en la familia se aproxima. El día que decidas ser feliz ese día lo lograrás y tomarás en cuenta las pequeñas cosas de la vida que en realidad valen la pena. Es posible que en el transcurso de estos días te llegues a sentir algo triste por cuestiones del pasado y planes y proyectos que no te funcionaron, no pierdas el piso y no regreses a lo que ya pasó o fue, hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta, no idealices tampoco al ser amado y velo tal cual, sueles enamorarte demasiado de tus parejas y por eso es que al final terminas sufriendo. Debes aprender a no meterte en problemas y menos donde no te llaman o de a gratis, deja que cada persona solucione sus problemas a su manera y tú lo tuyos. Un encuentro con amistades del pasado podría surgir en cualquier momento. No hagas caso a lo que la gente hable, tú sigue avanzando y deja de tirarles piedras. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes jo dará nada por ti.

Géminis

Aprende a cuidar mas tu salud porque podrías enfrentar ciertos problemas respiratorios o dolores en espalda a causa de problemas renales. Cuidado con lo que deseas y piensas pues se te procura hacer realidad, asegúrate de que sean cosas positivas en todos los sentidos. Cuidado con robos en casa y pérdidas de dinero. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Debes aprender a buscar oportunidades en todos los aspectos y no esperar que te caigan del cielo. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y shingaderas que te ap3ndejan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden y de no meter las manos al fuego por quien no vale la pena. Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta la madre a tu pareja por cuestiones sin importancia. Deja que los comentarios de familiares negativos se te resbalen no vives de eso solo céntrate en lo que realmente vale la pena o te deja algo de provecho. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Es momento de cambiar tu forma de pensar y de ver la vida, deja de seguir las mismas rutinas de siempre para poder obtener mejores resultados en lo que hagas o realices.

Cancer

Empezarás a ver la luz en un proyecto que has estado planeando el problema es que te desesperas un shingo y quieres que las cosas salgan rápido y en caliente, debes aprender que cualquier proyecto lleva su tiempo y lo que pronto comienza pronto termina. Date la oportunidad de iniciar de cero esta semana en tu vida, de despojarte de todos los eventos y situaciones que en tu pasado te dañaron, shingaron o te hicieron sentir mal de alguna forma. No permitas que errores del pasado te shinguen tu presente, aprende de ellos y no caigas en los mismos errores de siempre. Cambio de casa o vehículo en cuales momento, es importante un cambio en tu vida para renovar las energías y demás. Aprende a desprenderte de todos los excesos o situaciones que te ponen de mal humor o dañan tu día a día. No te desesperes, los tiempos de Dios te anunciarán cuando es el mejor momento. Un amor a distancia podría surgir en cualquier momento en caso de estar soltero o soltera. Si tiene una relación cambios en la manera de pensar de tu pareja, algunas veces la sentirás distante y te hará pensar muchas cosas, quizás la relación ha caído en una etapa monotónica, necesitas innovar más en el shingado sexo y buscar otras maneras de acercarte a el o a ella, las relaciones son de dos, así que poner las cartas sobre la mesa podría ser la solución para dejar en claro hacia donde se dirigen. Es momento que visualices hacia tu futuro, para saber qué es lo que quieres y como lo vas a conseguir.

Leo

Que tu edad no sea impedimento para divertirte con tus amistades o pareja en turno, no des explicaciones más que que tu familia y busca a toda costa lograr tu felicidad. La vida te mostrará lo buena que es y lo tonto que has sido al desperdiciar todo este tiempo. Disfruta más a tu pareja y dale vuelo a la hilacha que es tiempo de ser feliz y hacer de tu vida una fiesta. Es posible que por las noches te deprimas o te sientas mal al recordar lo que fue, es normal, pero cuando le sientas sabor a lo que te rodea te darás cuenta que lo mejor que paso es lo que vives ahora. Habrá momentos del día en que te sientas algo aburrido o aburrida y te desesperes, agarra la shingada escoba y verás como se te pasa. Pon prioridades en tu vida y dedícale esfuerzo a eso que te hace sentir bien. Aprende a convivir y estar más tiempo con tu familia. Actualmente pasas por una etapa muy perra en tu vida, muchas cosas comienzan a cobrar sentido y te das cuenta poco a poco lo maravilloso que es vivir la vida, no permitas que personas que no han logrado tus sueños te detengan en el cumplimiento de los tuyos, debes aprender que nadie puede opinar y tomar decisiones en tu vida más que tu mismo.

Virgo

El pasado te atormentará en estos días y recordarás mucho a una persona que ya no está contigo, no es tiempo para esas shingaderas teniendo la vida que tienes y las posibilidades que el mundo te ofrece. Es momento que cambies tu manera de pensar y ser y dejes de ap3ndejarte tanto sobre todo en el terreno del amor, el sexo no es amor, deja de andar aflojando tan pronto o solo conseguirás que te sigan viendo la cara de tonto. Mientras sigas perdiendo tu tiempo esperando a quien ya no regresará o lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar. Es momento de despabilarte y tomar el toro por los cuernos, si esa persona te gusta tanto, adelante! Dale entrada a tu vida y que sea lo que tenga que ser, si quiere estar a tu lado lo mostrará con echos y no solo con palabras y sino que siga su curso. Cuida tu economía, estas gastando mucho en m4madas que ni al caso. Pronto podrías recibir noticias de un familiar que te visitará. Ten cuidado de quién te enamoras pues en tus circulo hay personas que quieren algo contigo, sin embargo son personas de una noche que al día siguiente ni siquiera se acordarán quien eres, si lo que buscas es un momento de placer adelante, sino a la shingada no vale la pena perder el tiempo ahí. Las traiciones son quienes te han hecho lo que eres, tu corazón se ha hecho duro y la manera directa de decir las palabras y lo que sientes es lo que has aprendido de la vida pues la sinceridad es tu mayor don y a quien no le parezca sabrá encontrar la puerta para largarse.

Libra

Pon un alto a esas amistades de tu pareja en caso de tenerla pues le están diciendo un shingonal de cosas sobre ti buscando crear conflicto entre ustedes. Tu inteligencia y capacidad perruna te va llevar al éxito, sabes muy bien lo que quieres sin embargo has dejado pasar oportunidades muy kabronas las cuales te iban ayudar a dejar las shingadas necesidades financieras que has padecido. No confundas tus sentimientos con esa amistad, estás algunas veces tan necesitado o necesitada de cariño y amor que cualquier muestra de cariño hacia tu persona sueles confundirla con amor. Si lo importante para ti es llevar una vida placentera y de lujos checa qué shingados estas haciendo para lograrlo, que si sigues esperando a ese amor multimillonario que te va sacar de la jodides créeme que te quedarás esperando. Un amor a distancia comenzará a pensar cada vez más en ti a punto que quiere ya formalizar algo contigo. Tu buen corazón te llevará al camino correcto, no temas a caer pues tienes las armas suficientes para levantarte, te vas enterar de un engaño que está sufriendo una amistad tuya, decirle podría crear conflicto entre ustedes pues sin pruebas en mano creerá más en su pareja que en ti.

Escorpio

No es necesario mentarle la madre a quien te chinga cada día, es suficiente con voltearle la mirada y dejar que siga ladrando, al final lo que más les arde es que sus criticas no te afecten. Te andas manejando en que ya quieres algo que sea duradero con una persona pero también no pones nada de tu parte, tienes que tener bien presente que la distancia no constituye un impedimento para que una relación funcione siempre y cuando la comunicación y el respeto de ambas partes sea fundamental. Es momento de darte una vuelta por tu pasado y darte cuenta qué has logrado y qué te falta por lograr, no te detengas más en el camino a esperar a nadie que no estás en condiciones de hacerlo, debes aprender que la vida solo es una, aprovecha lo que tienes y no te detengas por nadie. No confíes en una amistad que ya te traicionó en el pasado, hay muchas posibilidades que lo vuelva hacer y más sino le ayudas con un favor. Cambia tus pensamientos negativos y si tus ojos no lo han visto no creas todos los chismes que llegan a tus oídos. Vienen proyectos en el área de los negocios sin embargo quizás no sean los tiempos adecuados, debes ver bien con quien los realizas pues podrías ser victima de un robo o fraude. Tu buena voluntad con otras personas podría ser un plus para que recibas bendiciones estos días, recuerda que cada cosa que realizas a favor de otras persona se te regresa por triplicado, así que trata que lo que salga de ti hacia los demás sean puras bendiciones.