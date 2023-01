Ritual para predecir los números ganadores de cualquier lotería

Ganar la lotería es una posibilidad remota y como aún no se inventan los viajes en el tiempo, resulta imposible saber qué números nos harán los próximos millonarios, sin embargo, un ritual puede ayudarte a predecir algunos de ellos.

Cuando hemos intentado de todo y ninguna de las cifras que elegimos ni si quiera se acerca a la combinación ganadora, haz esta receta en la que únicamente necesitarás lápiz y papel.

Este ritual sirve para cualquier lotería sin importar la localidad en donde te encuentres. Lo más importante es hacerlo con energía positiva y fe, es decir, convencido de que te ayudará a atinarle al premio.

Ritual para predecir los números de la lotería

El hechizo se debe realizar previo a elegir los números ganadores porque tiene como fin mostrarte cuáles tienen más posibilidades de salir sorteados.

Con tus manos corta un rectángulo a partir de la hoja blanca de papel. No uses tijeras, pues la idea es sincronizar tu energía con la del elemento que usas, así que no te preocupes si luce algo asimétrico.

Ahora con el lápiz o bolígrafo escribe los números que elegirías en el ticket. Aquí es importante anotar la cantidad de cifras según las reglas del sorteo que jugarás, por ejemplo, si te pide una combinación de 6 cifras del 1 al 60, apunta los que tu intuición te dicte.

El siguiente paso es rezar una oración. En un video del canal de YouTube Shangó Omobá, experto en hechizos, se recomienda la siguiente: “En el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, denme un sueño beneficioso sobre estos números. Ángel del cielo, ayúdame. Gracias”.

Ahora dibuja 3 cruces en la parte superior del rectángulo y 3 cruces en la parte inferior del mismo. Ahora repite la misma oración que recitaste en el paso anterior.

En la noche ya cuando te vayas a dormir, coloca el papel debajo de tu almohada. El ritual provocará que sueñes con los números que saldrán sorteados a partir de la combinación que elegiste.

Si no soñaste con ninguno quiere decir que los elegidos no serán sorteados y tendrás que repetir el ritual. Puede que solo sueñes con 1, 2 o 3 de los que escribiste en el papel, en ese caso, deberás elegirlos porque tendrán más chances de ser los de la suerte.

Te puede interesar:

– Enrollar un billete en canela: el ritual para recibir dinero inmediatamente

– Ritual para incrementar tus ingresos y el dinero no se te escape

– Cómo se hace el ritual del imán para atraer el dinero