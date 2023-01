Desaparecen dos monos del zoológico de Dallas, recinto donde ya se han producido incidentes similares

La desaparición de un par de monos tití imperador se suma a una serie de incidentes extraños que se han venido presentando en el Zoológico de Dallas.

De acuerdo con la policía todavía no se logra dar con el o los responsables de un presunto sabotaje que impera desde hace varias semanas en el hogar destinado en la ciudad para proteger a varias especies animales en cautiverio, algunas de ellas en peligro de extinción.

Aunque no se ha mencionado que los incidentes estén relacionados, es muy complicado de entender cuál es el motivo de tanto desorden en las actividades de un recinto donde habitualmente todo permanecía sin novedad.

Mediante un comunicado, el zoológico sostiene que “el hábitat había sido comprometido intencionalmente”, pero hasta el momento no existe una sola pista que lleve a la captura de al menos un responsable.

Todo inicio el 13 de enero, cuando el zoológico emitió un “código azul” ante la desaparición de un leopardo de cuatro años. Sin embargo, después el animal fue encontrado en una zona del propio recinto.

Investigan el presunto robo de dos monos titi emperador del zoológico de Dallas.https://t.co/dPSbKnH7aj — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) January 31, 2023

Al respecto, Gregg Hudson, presidente del zoológico de Dallas, reconoció que el personal encontró una apertura sospechosa de la jaula donde habita el felino.

“Estaba claro que esta apertura no fue una falla del hábitat, no fue una falla de exhibición y no fue un error del cuidador”, indicó.

Por su parte, Warren Mitchell, portavoz de la policía de Dallas, confirmó la sospecha pues presuntamente se empleó una herramienta para hacer un orificio en la cerca de la jaula del animal.

Otra apertura similar se detectó en la jaula de los monos langur, pero ninguno se escapó.

Posteriormente, el 21 de enero, un buitre en peligro de extinción llamado Pin fue encontrado muerto y se le detectó una herida, la cual presuntamente ocasionó su deceso.

“Parece que alguien realmente tiene un problema con el zoológico de Dallas”, indicó al respecto Ed Hansen, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Cuidadores de Zoológicos.

Cabe señalar que el zoológico agregó cámaras y aumentó su seguridad durante la noche, pero continúan sucediendo cosas extrañas en el recinto animal.

También te puede interesar:

* Joven de Iowa está acusada de estafar con $37,000 dólares a quienes creyeron que padecía cáncer de páncreas

* Colorado se convertirá en el primer estado en contar con un programa de beneficios a indocumentados desempleados

* Víctima de violencia doméstica perdió su empleo en una tienda de Sheetz porque carecía de varios dientes