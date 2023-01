Exponer a los bebés a pantallas puede afectar el rendimiento escolar a futuro

Permitir que los bebés vean tabletas y televisión puede estar afectando su rendimiento académico y su bienestar emocional más adelante, según una nueva investigación.

El estudio publicado el lunes en la revista JAMA Pediatrics encontró que un mayor uso del tiempo de pantalla durante la infancia se asoció con un funcionamiento ejecutivo más deficiente una vez que el niño tenía 9 años.

Estas habilidades son procesos mentales que “nos permiten planificar, centrar la atención, recordar instrucciones y hacer malabarismos con múltiples tareas con éxito”, según el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard.

Además, son importantes para la cognición de nivel superior, como la regulación emocional, el aprendizaje, el rendimiento académico y la salud mental, según el estudio.

De hecho, se ha determinado que influyen en nuestro éxito social, académico, profesional y en la forma en que nos cuidamos a nosotros mismos, dijo la Dra. Erika Chiappini, profesora asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

“Aunque estos procesos cognitivos se desarrollan naturalmente desde la infancia hasta la edad adulta, también se ven afectados por las experiencias que tenemos y cuando las tenemos en nuestro desarrollo”, dijo Chiappini.

Los niños no deberían acceder a pantallas hasta los 18 meses de vida

Los resultados respaldan las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría, que desaconseja todo el tiempo de pantalla antes de los 18 meses de edad, con la excepción de las videollamadas.

Así lo afirmó la Dra. Joyce Harrison, profesora asociada de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Según la reseña de CNN, el estudio analizó datos de Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes, o GUSTO, que encuestó a mujeres de todos los niveles socioeconómicos durante su primer trimestre de embarazo.

Unos 437 niños se sometieron a escáneres de electroencefalografía (EEG), que se utilizan para observar las vías neuronales de las funciones cognitivas en el cerebro, a la edad de 1, 18 meses y 9 años.

Los padres informaron el tiempo de pantalla de cada niño, y los investigadores encontraron que había una asociación entre el tiempo de pantalla en la infancia y la atención y la función ejecutiva a los 9 años, según el estudio.

Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para determinar si el tiempo frente a una pantalla causó las deficiencias en la función ejecutiva o si hay otros factores en el entorno del niño que los predisponen tanto a pasar más tiempo frente a la pantalla como a un funcionamiento ejecutivo más deficiente.

