Marcelo Bielsa “pide demasiado” en lo económico y no será entrenador de México, según El Francotirador

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sigue sin dar a conocer quién será el nuevo entrenador de la Selección, una vez terminado el polémico ciclo de Gerardo ‘Tata’ Martino y tras el fracaso cosechado en el Mundial Qatar 2022.

Las últimas semanas los nombres que más han sonado para tomar el cargo son el de Guillermo Almada y Miguel ‘Piojo’ Herrera; pero otro que ha sonado con mucha fuerza es el de Marcelo ‘Loco’ Bielsa, ya que varios directivos lo consideran apropiado para el difícil desafío de la Selección Mexicana.

Sin embargo, que el argentino tome las riendas de El Tri no es tan fácil, primero por sus exigencias en cuanto a sistemas y segundo debido las supuestas exigencias económicas que son ‘inalcanzables’, según lo expuesto por El Francotirador, la famosa columna de Diario Récord y que en el pasado ha revelado aspectos internos de la Selección.

“El Loco pide demasiado y es inviable (…) No me refiero sólo a lo económico, sino que su proyecto básicamente quiere refundar todo el futbol profesional de nuestro país. Así que no será el argentino. Te lo firmo”, asegura tajante El Francotirador.

En la columna también se expone que Grupo Pachuca, dueño de los clubes Tuzos y Club León, es partidario de contactar con Bielsa y escuchar con detenimiento su proyecto, a pesar que la poderosa organización empresarial es partidario de Guillermo Almada.

Falta por ver qué decisión toma la Federación en las próximas semanas, principalmente enmarcado en los cambios anunciados por su presidente, Yon de Luisa, recientemente.

Lea también: