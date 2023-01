Miguel Layún y Henry Martín recibieron la visita de una leyenda de la NFL en las instalaciones de Club América

A pocos días del Super Bowl LVII de la NFL, una leyenda de este deporte visitó las instalaciones de Club América en México y fue recibido por Miguel Layún y Henry Martín. Se trata del histórico liniero defensivo, Charles Haley.

El exjugador asistió a los predios de Coapa en una corta visita en la que compartió los futbolistas, intercambió camisetas y se tomó algunas fotos. Club América fue el encargado de publicar en sus redes sociales todo lo relacionado con esta visita.

“Charles Haley visitó el Nido de Coapa. Salón de la fama de la NFL y 5 veces Campeón del Super Bowl. Salón de la fama de los San Francisco 49ers”, indicaron en Twitter con imágenes de la leyenda posando con los colores del América.

La institución mexicana le preparó una playera con el número 94 en la espalda. Por su parte, Layún lució una jersey de los Dallas Cowboys y Henry Martin otra de los San Francisco 49ers.

Charles Haley visitó el Nido de Coapa. 🦅

Salón de la fama de la NFL @nflmx

5 veces Campeón del Super Bowl.🏆

Salón de la fama de los @49ers @49ersESP#SomosAmérica 🏈 pic.twitter.com/y8bGpCuZI1 — Club América (@ClubAmerica) January 29, 2023

Desde el conjunto azulcrema se difundió un video de casi un minuto con treinta segundos en el que se ve a Haley conversar en inglés con el defensor mexicano y este le pide mostrar sus anillos del Super Bowl, pero el exliniero confesó que nadie le dijo que los llevara.

“Es bueno tener aquí”, afirmó Layún. “Genial. Estar aquí es un placer”, respondió Haley. “¿Dónde están los anillos? Queremos verlos”, preguntó el defensa. “Hombre, no me dijeron que los trajera. Yo solo hago lo que me dicen”, manifestó el exjugador.

El audiovisual finaliza con Layún agradeciendo la visita de la leyenda de la NFL, intercambiando camisetas y con una explicación de cómo Henry Martín celebra los goles.

Charles Haley leyenda de la NFL @nflmx intercambió camisetas en el Club América 🦅🔵🟡#SomosAmérica 🏈 pic.twitter.com/RWwqgImCdG— Club América (@ClubAmerica) January 29, 2023

Charles Haley es considerado como el segundo más ganador en la historia en toda la historia del Super Bowl, solo por detrás de Tom Brady.

Te puede interesar:

·A Miguel Layún lo tientan en la Kings League, la liga de fantasía de Gerard Pique e Ibai Llanos

·¿Cuánto cuestan las entradas para el Super Bowl LVII y dónde comprarlas?

·Joey Bosa insultó a un fan en el partido entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers (Video)

**