Ahorra dinero con las aplicaciones de Walmart, Target, Dollar General, y otros minoristas

Muchos comercios ofrecen ofertas digitales especiales a las que puedes acceder desde tu teléfono. Aquí te enseñamos cómo encontrarlas, además de otros consejos.

No hay duda de que nuestros teléfonos son mucho más que herramientas para hacer llamadas. Además de informarnos sobre el clima, encontrar direcciones y recordarnos los cumpleaños, un teléfono inteligente puede ser una vía para ahorrar dinero. Los cupones y las rebajas han sido durante mucho tiempo una forma de ahorrar, pero cada vez más fabricantes y minoristas conectan a los consumidores con ofertas a través de las aplicaciones de su marca. Si buscas en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, encontrarás muchos nombres conocidos, como McDonald’s, Walmart y Kohl’s, cuyas aplicaciones pueden descargarse para conseguir descuentos y ventajas.

Aquí tienes algunas aplicaciones para transformar tu teléfono inteligente en un detector de ofertas:

Walmart: El mayor minorista del país iguala precios contra sí mismo. Escanea un artículo en la tienda con la aplicación Walmart y, a continuación, pulsa la pestaña walmart.com junto a la pestaña “at your store” (“en tu tienda”). Si el precio de walmart.com es inferior, la tienda Walmart igualará el precio online.

Target: El programa de recompensas del mega minorista ofrece un 1% de devolución en efectivo por cada compra elegible en línea, en la tienda o a través de la aplicación Target, para ser utilizado en futuras compras. La membresía también incluye un 5% de descuento en una sola compra el día de tu cumpleaños, si proporcionas esa fecha.

Dollar General: Esta cadena de descuentos -con casi 19,000 tiendas en 47 estados- ofrece $5 de descuento en una compra de $25 cada sábado, que se puede canjear a través de la aplicación DG o presentando la parte inferior de un recibo impreso.

McDonald’s: La aplicación de este gigante de la comida rápida concede puntos por pedidos en el “drive-thru” (servicio en ventanilla), en el mostrador, en la aplicación y en quioscos, canjeables por comida gratis. Por ejemplo, con 3,000 puntos puedes conseguir seis piezas de McNuggets gratis. Con un gasto de $1 en la función de compra móvil “order & pay” (pide y paga) se obtienen papas fritas medianas gratis todos los viernes.

Kohl’s: El programa Kohl’s Rewards ofrece un 5% de devolución en cada compra, que podrás aprovechar para futuras compras. Cuando se usa en la tienda, la aplicación añade todos los descuentos personales y de la tienda disponibles al artículo escaneado. La tienda también designa ciertas semanas “Kohl’s Cash Earning Periods” (periodos de obtención de Kohl’s Cash), en los que los compradores pueden ganar $10 de Kohl’s Cash por cada $50 gastados (Kohl’s Cash no puede utilizarse para comprar productos de Sephora). Los compradores de Kohl’s mayores de 60 años gozan de un 15% de descuento en sus compras en la tienda los miércoles. La misma oferta se aplica a los miembros del ejército, sin importar la edad, todos los lunes.

Más consejos

Las tiendas suelen tener políticas exclusivas sobre cupones y otros descuentos. Éstas son algunas de las más destacadas:

Política de no cupones

Ya sea porque los precios de las tiendas ya están muy bajos o porque ofrecen otros programas de descuento, tus cupones de fabricante no sirven en Aldi, Costco, Fresh Direct y Sam’s Club.

Descuentos para adultos mayores

Fred Meyer, Harris Teeter, Hy-Vee, New Seasons Market, Piggly Wiggly y Walgreens ofrecen a veces descuentos para adultos mayores del 5% al 10% en muchos artículos en determinados días de la semana o del mes. Consulta en tu tienda más cercana.

Descuentos desde el auto

En Albertsons, Giant Eagle, Kroger, Meijer, Publix y Target, es posible que no tengas que poner un pie en la tienda para canjear cupones impresos o digitales porque los aceptarán durante las transacciones de recogida en la calle. Llama antes para más detalles.

Ofertas Dollar

Dollar Tree aceptará un solo cupón del fabricante por artículo comprado en la tienda, incluso en ofertas de compre uno, llévese otro gratis. Dollar General emite sus propios cupones y acepta cupones de fabricantes, y permite la combinación de cupones en determinadas situaciones.

Duplicación de cupones

Harris Teeter duplica los cupones de fabricante hasta $0.99. Stop & Shop hace lo mismo para los clientes que usan su tarjeta de fidelización.

