Inmigrantes que duermen en las calles de Nueva York revelan por qué se niegan a ser reubicados

La crisis migratoria llegó a las calles de Nueva York donde decenas de inmigrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador se encuentran durmiendo sobre las banquetas después de que fueron desalojados de un hotel que les dio asilo por algunos días.

El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, ha intentado por varias vías llegar a un acuerdo con los inmigrantes, todos han recibido la oferta de ser trasladados a un albergue provisional para hombres en una terminal de cruceros, pero éstos se niegan y expusieron sus razones.

En entrevista con Telemundo indicaron que las condiciones en las que se encontrarán en el albergue no son dignas de un ser humano, por lo que prefieren seguir en la calle aunque lleguen a enfermar por el fío.

“No hay privacidad propia. No es un lugar apto para vivir. (En el albergue) también vamos a pasar frío porque no hay calefacción y hay que salir para bañarte”. “Tengo que dormir aquí (en la calle) porque sé que allá va a ser más difícil llegar a mi trabajo y está lejos”. “Una sola carpa, 1000 personas donde hay enfermedades, tuberculosis COVID-19, entonces vamos a estar todas esas personas en una sola habitación…”, fueron algunas razones que los inmigrantes dieron para no cambiar las calles por un albergue.

El albergue que se encuentra en la zona costera de Brooklyn cuenta con 1000 camillas, juegos de mesa, ropa limpia, agua y todo lo necesario para resguardarse del frío que azota a la ciudad.

“Si ya no pueden con más inmigrantes en Nueva York para qué van a traer a más familias”, dijo otro inmigrante al medio antes citado.

El comisionado de Asuntos del Inmigrante en Nueva York, Manuel Castro, indicó que llevarían a los inmigrantes hasta el albergue para echar por tierra todos esos rumores de que no están a la altura de cualquier ser humano “vamos a llevarlos al espacio para que vean que son espacios cómodos donde se les ofrecerán servicios”.

