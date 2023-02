Alina Habba deja de ser la abogada principal de Trump en el caso de violación de E.Jean Carroll

La representante legal de Donald Trump, Alina Habba, así como su socio legal, Michael Madaio, presentaron su renuncia como abogados principales que defienden al exmandatario en una demanda pendiente por abuso sexual en su contra, según muestran los documentos judiciales.

Fue el abogado defensor Joe Tacopina quien se unió al equipo de defensa de Trump como abogado principal mientras su cliente se dirige a un posible juicio por el caso de violación presentado por la escritora E. Jean Carroll quien asegura que Donald Trump abusó de ella en el vestuario de uno de los almacenes Bergdorf Goodman en la década de los 90s.

La representante de Caroll, Roberta Kaplan, reveló a través de una carta abierta que Habba planeaba retirarse del caso por completo “ayer, el abogado de Habba Madaio & Associates LLP nos dijo que tienen la intención de retirarse de este caso, dejando al Sr. Tacopina como único abogado”.

Pese a la declaración de Kaplan, Habba negó lo dicho por su colega. En una entrevista con Insider dijo que estaba dedicada a representar a Trump, dejando en claro que no se iba “no me he retirado, no planeo retirarme”.

En tanto, Tacopina dijo al medio antes señalado que “no la estoy remplazando” aunque confirmó que “voy a entrar con abogado principal en el caso para juzgar el caso”.

La llegada de Tacopina llega semanas después de que un juez federal de Florida, Donald M. Middlebrooks, sancionara a Habba y a Trump en un caso por separado y les impusiera una multa de $1 millón de dólares.

Tras la orden de sanciones, Habba retiró una demanda separada pendiente ante el mismo juez de Florida que alegaba que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, atacó a Trump por razones políticas.

Habba también representa a Trump en el caso del fiscal general de Nueva York, pero las cosas no van bien; Letitia James busca sanciones contra ella por respuestas “sin mérito” a la demanda del fiscal general, incluidas las afirmaciones de que la Organización Trump en realidad no existe como una entidad legal y es simplemente una abreviatura de marca.

Habba no se presentó en la corte para una audiencia el miércoles por la mañana sobre el reclamo de sanciones de Letitia James, pero quien sí asistido fue Madaio, su socio legal, quien se negó a explicar por qué no estaba la abogada presente “ella simplemente no podía estar aquí”.

Te puede interesar:

– Trump confundió a E. Jean Carroll con su exesposa durante declaración en demanda por abuso sexual

–Trump retira otra demanda contra Letitia James; la fiscal de Nueva York se “complace” de la desestimación