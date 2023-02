Policía logra evitar potencial tiroteo masivo en Hollywood

La policía de Los Ángeles logró evitar un potencial tiroteo en Hollywood que estaba en sus etapas de planeación, al decomisar varias armas de alto poder y municiones en manos de un hombre acusado de hacer amenazas criminales.

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Braxton Johnson de 25 años fue arrestado en Hollywood en respuesta a los llamados de auxilio de los vecinos que denunciaron que un hombre con una enfermedad mental estaba actuando erráticamente, y haciendo amenazas criminales.

A través de órdenes de cateo y arresto realizadas en Lumina Hollywood, un edificio de departamentos de lujo, ubicado sobre la calle Gordon con número 1522 esquina con el bulevar Sunset, los oficiales recuperaron varios rifles de alto poder, escopetas, pistolas y un depósito de más de 1,000 municiones.

Johnson fue localizado en un departamento del décimo octavo piso del edificio donde vivía solo. Su piso tiene grandes ventanas con una vista sin obstrucción hacia un parque público. En el lugar se le encontraron rifles apuntando hacia afuera de las ventanas, dijo el teniente del LAPD, Leonid Tsap en una conferencia de prensa.

Y también de acuerdo a la policía, Johnson se había mudado de fuera de la ciudad, al departamento donde tenía el arsenal de armas.

Además revelaron que había estado amenazando a la gente fuera del lugar, y fueron algunos vecinos los que dieron aviso a la policía sobre el hombre, lo que previno lo que pudo ser un ataque masivo.

En un comunicado, el LAPD dijo que la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles revisará el caso para determinar si se entablarán cargos formalmente. Por lo pronto, Johnson permanece detenido bajo sospecha de hacer amenazas criminales. Le fue fijada una fianza por $500,000.

Aunque la policía no dio detalles, se dio a conocer que Johnson estaba bajo investigación en la costa este por un crimen violento.

El suceso recuerda la masacre de 2017 en Las Vegas en donde un tirador disparó 1,057 balazos desde el piso 32 del Mandala Bay Resort que acabó con la vida de 58 personas que disfrutaban debajo del hotel de un festival de música country en el strip de Las Vegas.

Los Ángeles aún no se recupera del tiroteo masivo ocurrido el 21 de enero en un estudio de baile en Monterey Park, en donde se celebraba el año nuevo lunar, y un hombre armado entró al lugar y mató a 11 personas y mató a 9. No contento con causar esa tragedia, el hombre se dirigió a otro salón de baile, donde el gerente logró evitar otro masivo tiroteo al desarmar al hombre. El tirador se suicidó horas más tarde.

Días más tarde, al norte de California, en la turística y agrícola ciudad de Half Moon Bay, un hombre de 66 años abrió fuego en dos campos de cultivo de champiñones, matando a 7 personas y dejando a 8 heridos. Días más tarde aceptó su responsabilidad, y dio como argumento para perpetrar la horrible tragedia, que había sido acosada por sus compañeros de trabajo durante años.

Buscan fortalecer leyes

Esta semana, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta se unieron al senador de Burbank Anthony J. Portantino durante una conferencia de prensa para hablar sobre una nueva legislación que fortalece las leyes de portación oculta de armas en California.

La medida SB 2, del Senador Portantino, implementará mejoras significativas a las leyes existentes de California para ocultar y portar armas.

“A raíz de las tragedias recientes en Monterey Park y Half Moon Bay y la continua amenaza de tiroteos masivos, es fundamental que California lidere el tema de la seguridad y la reforma de las armas”, declaró el senador Portantino.

“Debemos ser diligentes para abordar la epidemia de violencia armada en nuestro país y las leyes de portación oculta son un componente clave de esto”.

En junio, la Corte Suprema en el caso New York Rifle y la Pistol Association contra Bruen decidió que los esquemas de licencias que requieren que un solicitante de una licencia de portación oculta demuestre una buena causa (o algo similar) para portar armas de fuego son inconstitucionales.

La SB 918, escrita por el senador Portantino el año pasado, fue la respuesta legislativa de California a ese fallo de la corte.

Este año, el Senador presenta la SB 2 para continuar los esfuerzos para fortalecer las leyes de portación oculta en California y hacer que las comunidades sean más seguras.

“Solo en Estados Unidos vemos el tipo de carnicería y el caos de la violencia armada que destruye nuestras comunidades y nuestro sentido de seguridad y pertenencia”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

“Estados Unidos es el número 1 en posesión de armas y superamos con creces a todas las naciones desarrolladas de la Tierra en muertes por armas, no es complicado. En California, hemos aprobado leyes de seguridad de armas de sentido común y funcionan: tenemos una tasa de muertes por armas de fuego un 37% más baja que el promedio nacional.

“Estamos redoblando la seguridad de las armas y fortaleciendo nuestra ley de portación pública para protegerla de los ataques de los republicanos radicales”.

Por su parte, el fiscal general Rob Bonta dijo que los tiroteos masivos que hemos visto en las últimas semanas sacan a la luz la necesidad de protecciones más sólidas para nuestras comunidades.

“El hecho es que las personas que no son ciudadanos responsables y respetuosos de la ley simplemente no deberían poseer armas de fuego, y especialmente no se les debería permitir portar un arma oculta en público. Cuando un arma se coloca en las manos equivocadas, es mortal”.

Agregó que la Segunda Enmienda no es una camisa de fuerza reglamentaria: debemos proteger a nuestras comunidades.

“El tiempo de oraciones pasó hace mucho tiempo, necesitamos una acción valiente e inmediata por parte de nuestros líderes, aquí en California y más allá. Le debemos a nuestra comunidad protecciones más fuertes. Llamo a nuestros líderes estatales a que adopten rápidamente la SB 2. No podemos darnos el lujo de esperar ni un minuto más”.