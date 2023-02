¿Puedes poner papel en el horno?

By Pang-Chieh Ho

En la cocina, a veces aprendes las cosas de la manera más difícil. Mi pareja, por ejemplo, aprendió que la cristalería fría y un horno caliente no son una buena combinación después de que su compañero de apartamento rompió una bandeja de vidrio en mil pedazos dejando todos los fragmentos en el horno para que él los limpiara. (Supongo que la otra lección que aprendió es que deberías tener mejores compañeros de apartamento).

Sin duda puede ser muy difícil hacer un seguimiento de qué cosas son seguras para colocar en ciertos electrodomésticos de tu cocina. En artículos anteriores, exploré lo que es seguro poner en un microondas y un lavavajillas. No obstante, si alguna vez te has preguntado qué materiales son aptos para el horno y cuáles no, esto es lo que debes saber:

En primer lugar, debido a que los hornos pueden calentarse mucho, debes tener cuidado con cualquier material que pueda deformarse, derretirse o quemarse debido al calor, dice LG Electronics, compañía que fabrica hornos.

Deben evitarse los plásticos, la espuma de poliestireno y los productos de caucho en el horno porque podrían derretirse.

Los productos de papel y cartón, en general, están prohibidos porque pueden ser un peligro de incendio, cuenta LG Electronics.

El papel encerado, por ejemplo, no suele ser apto para el horno porque está recubierto de cera, explica Bree Lemmen, gerente de la marca de cocinas de la empresa de electrodomésticos Whirlpool.

Sin embargo, papel pergamino es una excepción a la regla: está diseñado para ser apto para el horno, por lo que es una excelente opción antiadherente para forrar las bandejas que vas a usar.

La cristalería fría o la cristalería no templada tampoco son aptas para el horno porque, como ya lo demostró el compañero de apartamento de mi pareja, podrían romperse debido al fuerte contraste de temperatura, afirma LG Electronics.

Y, en general, es más seguro no colocar utensilios de cocina que no sean de metal directamente debajo del asador del horno a menos que estén explícitamente marcados para su uso porque la temperatura podría ser demasiado alta, comenta Tara Casaregola, quien supervisa la cocina de CR y las pruebas del horno de pared.

También debes tener cuidado con el uso de toallas mojadas, guantes para horno o agarraderas al meter y sacar cosas del horno porque el calor puede transferirse a tus manos a través de la tela mojada mucho más rápido, lo que aumenta la posibilidad de que te quemes.

Entonces, ¿qué es seguro usar en un horno? La cerámica, como platos para tartas o guisos, está bien. También lo son las bandejas y bandejas para hornear de hierro fundido, hierro fundido esmaltado, acero inoxidable y aluminio.

Y como último consejo: el papel de aluminio es seguro para colocar en el horno, pero no lo pongas directamente sobre las rejillas porque podría derretirse y dañar el electrodoméstico, añade Bree.

También debes asegurarte de no usar el papel de aluminio para cubrir directamente la parte inferior del horno, aconseja LG Electronics.

Algunas personas creen que pueden mantener el horno limpio haciendo esto para atrapar los restos de comida, pero el alto calor en realidad puede fusionar la delgada lámina de aluminio con la superficie de la cavidad del horno. En su lugar, puedes usar una bandeja o bandeja para hornear galletas si deseas atrapar algún alimento.

Información adicional: Por qué nunca debes usar tu horno o cocina para calentarte.

