“Vaquero” Navarrete va por el campeonato mundial OMB contra Liam Wilson, un rival más alto y con mayor alcance

El boxeador mexicano Emanuel Navarrete buscará este viernes su tercer título mundial; en esta ocasión peleará contra el australiano Liam Wilson por el cinturón vacante superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Sobre el combate que se realizará este 3 de febrero en la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, el púgil azteca se dijo listo para enfrentar al australiano, enfatizó que no será un rival sencillo y platicó cómo ha sido su preparación.

En entrevista con Izquierdazo, el “Vaquero” Navarrete recordó que no acostumbra estudiar demasiado a los rivales, pero manifestó que sabe lo suficiente de Wilson como para estar consciente de su peligrosidad y de las desventajas que tendrá cuando esté con él en el cuadrilátero.

“Lo poquito que hemos visto de él es que es más alto que yo, tiene un poco más de alcance”, expresó el mexicano, aludiendo a que mide 6 centímetros menos que su rival océanico, quien tiene una estatura de 1.76m.

“Veo en él un poquito de boxeo olímpico. Entonces para mí será complicado y trataremos de contrarrestar”, acotó.

Sobre su preparación para esta pelea, el originario de San Juan Zitlaltepec, en el Estado de México, mencionó que utilizó sparrings con características similares a las del australiano para acostumbrarse a lo que cree que enfrentará.

“Realmente no acostumbro ver mucho a mis rivales, no trato de hacer un plan o trazar algo específico para enfrentar a alguien en particular, pero ocupamos los sparrings adecuados de acuerdo al estilo que maneja Wilson”, comentó.

Aunque el dos veces campeón del mundo en peso supergallo, saldrá como favorito al ring, Navarrete buscó quitarse presión y dijo que tratará de no pensar en eso porque no lo ve así y que simplemente llegará bien preparado a la pelea.

“Trato de no enfocarme en ese aspecto y sigo trabajando al 100%. Como si no dependiera de las estadísticas este combate”, sentenció. Y es que cabe recordar que el mexicano tiene mucho más camino recorrido que su oponente, ya que ha peleado en 37 ocasiones y actualmente cuenta con un récord de 36 victorias (30 por KO) y 1 derrota; mientras que Wilson suma 17 enfrentamientos, con un saldo de 11-1, 7 por nocaut.

"El Vaquero" looks to make history 🇲🇽 pic.twitter.com/MvHyle3gbi — Top Rank Boxing (@trboxing) February 1, 2023

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea del “Vaquero” Navarrete?

Emanuel Navarrete y Liam Wilson se enfrentarán este viernes 3 de febrero a las 3:30 pm PT / 6:30 pm ET / 5:30 pm hora del Centro de México.

La pelea podrás disfrutarla en Estados Unidos por ESPN+ y en México y Latinoamérica por ESPN Knock Out en Star+.

Mañana viernes



🥊 Emanuel Navarrete 🤠🇲🇽 vs Liam Wilson 🇦🇺 (Mundial 👑 WBO superpluma)

🥊 Arnold Barboza 🇺🇸 vs José 'Sniper' Pedraza 🇵🇷

🥊 Y más!



🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut



📺 @StarPlusLA

20:30 🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇵🇾

19:30 🇩🇴🇧🇴🇻🇪🇵🇾

18:30 🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

17:30 🇲🇽🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳#NavarreteWilson pic.twitter.com/UpO8wA3nhg — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) February 2, 2023

