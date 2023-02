Ya es oficial: André-Pierre Gignac renovó por dos años con Tigres

Ya es oficial, André-Pierre Gignac renovó con los Tigres de la UANL por al menos dos años más, la información fue confirmada a través de las redes sociales del mismo club que finalmente ata a su jugador estrella y goleador histórico de la institución.

El mismo André-Pierre Gignac dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter con un afectuoso mensaje. “Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución“, publicó.

Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @TigresOficial pic.twitter.com/FSew82Qyyd — Gignac Andre-pierre (@10APG) February 3, 2023

Más temprano se daba a conocer que el presidente de Tigres, Mauricio Culebra, había informado en una entrevista que la renovación estaba adelantada y que ambas partes tenían la voluntad de continuar el camino que comenzó en el año 2015 y que si se cumple el contrato ya serán 10 años uniformados con el combinado felino.

André-Pierre Gignac de 37 años es la cara de Tigres y a estas alturas puede afirmarse que también es la cara de la Liga MX. El francés llegó procedente del Olympique de Marsella, siendo internacional con Francia y sorprendió queriendo mudarse a tierras mexicanas, los años le han demostrado que tenía razón en su decisión y a estas alturas sigue saboreando las mieles del éxito.

La renovación de Gignac en Tigres llega de la mano de las contrataciones de Nico Ibáñez y Diego Lainez, sin lugar a dudas, el equipo universitario es de las mejores nóminas del fútbol mexicano con un trabuco capaz de competir al menos por nombres en cualquier parte.

También te puede interesar

. Chicharito Hernández confiesa su deseo de seguir varios años más con el LA Galaxy

. Diego Lainez contento por la oportunidad en Tigres pero espera tener revancha y regresar a Europa

. “Mi deseo es seguir”: Ramiro Funes Mori niega salida de Cruz Azul con destino a River Plate