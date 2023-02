Chicharito Hernández confiesa su deseo de seguir varios años más con el LA Galaxy

Javier Chicharito Hernández habló a través de su cuenta de Tik Tok sobre sus deseos de continuar varios años más vistiendo los colores del LA Galaxy, club con el cual asegura sentirse a gusto.

De igual manera, Hernández Balcázar definió al LA Galaxy como “la mejor organización de la MLS”, hecho que lo invita a quedarse además de las ganas de conseguir un campeonato con el equipo.

“Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno mismo“, señaló el goleador histórico de la Selección Mexicana.

De igual forma, Chicharito Hernández admitió que le dolería un montón abandonar al LA Galaxy en esta etapa de su carrera como futbolista profesional e insistió que su plan siempre ha sido mantenerse en Los Ángeles.

Los deseos del histórico goleador mexicano contrastan con los de las Chivas de Guadalajara, equipo en dónde se formó Hernández Balcázar y que soñaba con volver a ver a su hijo pródigo de vuelta al Rebaño Sagrado.

