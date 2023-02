Cómo tratar el dolor de cabeza, rodillas, pies o espalda

Los medicamentos, el ejercicio y otros enfoques que realmente funcionan

By Hallie Levine

A medida que envejecemos, los dolores y molestias se hacen más frecuentes. Por ejemplo, el 70 % de las personas de entre 50 y 80 años declaran padecer dolores articulares, según una encuesta realizada en 2022 por la Universidad de Michigan sobre el envejecimiento saludable.

En muchos casos, recurren a medicamentos de venta libre como el ibuprofeno (Advil y genéricos) o el paracetamol (Tylenol y genéricos), según el estudio. Con menos frecuencia, preguntan al médico sobre los riesgos de usar estos medicamentos.

“Esto es problemático”, afirma la doctora Beth Wallace, MD, reumatóloga y coautora de la investigación de Michigan. El uso prolongado de ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden dañar el estómago, y dosis elevadas de paracetamol pueden dañar el hígado. Y luego están los problemas de tomar analgésicos más potentes.

Los siguientes son 4 tipos comunes de dolor y cómo tratarlos con seguridad.

Dolor de cabeza

Casi 1 de cada 5 personas mayores de 65 años afirma tener dolores de cabeza más de dos veces al mes. Los más frecuentes son el dolor de cabeza tensional (que causan presión en ambos lados de la cabeza) y las migrañas (que provocan un dolor punzante o una sensación pulsátil en un lado de la cabeza).

Alivio del dolor. Para los dolores de cabeza leves ocasionales, está bien tratarse con paracetamol o un AINE. Pero tomar un AINE con regularidad para tratar los dolores de cabeza podría empeorar el problema al desencadenar cefaleas por sobreuso de medicación, afirma el doctor Alan M. Rapoport, profesor de neurología de la UCLA.

Así que, si sufres dolores de cabeza más de dos veces al mes o interfieren significativamente en tus actividades cotidianas, Rapoport aconseja programar una cita con el médico. Puede ser útil probar tratamientos no farmacológicos, posiblemente con medicación. Por ejemplo, algunas investigaciones demuestran que la acupuntura podría ser de ayuda. Y aún hay más pruebas a favor del entrenamiento en biorretroalimentación, en el que un terapeuta utiliza herramientas especiales para ayudar a los pacientes con cefalea a controlar su dolor por medio del control de la frecuencia cardíaca, la respiración y otras funciones.

En algunos casos, los medicamentos recetados son apropiados. Los triptanes, como el sumatriptán, se recetan a menudo para las migrañas, aunque deben tomarse con precaución, sobre todo las personas de edad avanzada con mayor riesgo de sufrir enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, porque estos medicamentos pueden elevar la presión arterial.

Para los dolores de cabeza tensionales persistentes y frecuentes, los médicos pueden recetar pequeñas dosis de amitriptilina o nortriptilina. Aunque estos fármacos se clasifican como antidepresivos, también pueden aliviar estos dolores de cabeza, afirma Rapoport.

Dolor en los pies

Hasta un tercio de los adultos mayores de 65 años experimentan regularmente dolor en los pies, según un estudio de 2019 publicado en la revista Arthritis Care & Research.

Un factor relacionado con la edad puede ser la osteoartritis, un desgaste del cartílago, a menudo entre las articulaciones del pie, dice Sean Peden, MD, cirujano ortopédico de pie y tobillo en Yale en Stamford, Connecticut. “Otro factor importante es la neuropatía, que es como la artritis de los nervios” y puede provocar sensibilidad, dolor o entumecimiento en los pies.

Con la edad, muchas personas también pierden parte de la amortiguación de la planta del pie. “Esto hace que camines sobre los huesos de los pies, en lugar de sobre el acolchado de grasa, que causa dolor”, dice Peden.

Alivio del dolor. En primer lugar, invierte en el calzado adecuado. “Recomiendo un zapato con una suela relativamente dura que sea acolchada y suave en el centro, como Birkenstocks o calzado deportivo resistente”, dice Peden.

El estiramiento también es una buena idea, dice, y añade que los músculos se tensan con la edad, lo que provoca dolores en los músculos y tendones del pie. Recomienda estiramientos de pantorrilla e isquiotibiales sentado. “Cuando estos músculos se aflojan”, dice, “ejercen menos tensión sobre el pie”.

Para la artrosis de pie, prueba a frotarte una crema antiinflamatoria de venta libre como Voltaren. Si tienes hormigueo, entumecimiento o debilidad, la fisioterapia puede ayudar ya que estimula los nervios. Y para el dolor causado por la pérdida de grasa en las almohadillas de los pies, considera la posibilidad de usar zapatos acolchados o plantillas, o usar calcetines acolchados.

Dolor de rodilla

La osteoartritis también es una causa frecuente de dolor de rodilla, aunque algunas personas pueden estar tratándola de forma incorrecta.

Según la encuesta de la Universidad de Michigan, el 26 % de los adultos mayores con dolor de rodilla u otros dolores articulares toman suplementos como glucosamina y condroitina. Pero las investigaciones sobre estos suplementos sugieren que no ayudan, afirma Wallace, y que las dosis elevadas pueden ser perjudiciales.

Cada vez es mayor el número de personas que recurren al cannabis o al CBD. Pero Wallace afirma que aún no hay pruebas suficientes a favor o en contra de su uso para el dolor de rodilla.

Alivio del dolor. El ejercicio y la pérdida de peso, en caso necesario, pueden aliviar el dolor de la artrosis de rodilla y evitar que empeore, afirma el doctor Jesse Charnoff, fisiatra de Hospital for Special Surgery de New York. Los ejercicios de bajo impacto, como caminar, montar en bicicleta, remar y correr en aguas profundas, también son importantes para fortalecer los músculos que rodean la rodilla.

¿No es suficiente? El acetaminofeno [paracetamol] puede ayudar, sobre todo “si se toma cada 8 horas como se recomienda, en lugar de esperar a que el dolor sea insoportable”, dice Wallace. Otras dos opciones: un AINE tópico como Voltaren y, en caso de dolor importante, inyecciones de esteroides.

Hay un tratamiento que el Colegio Estadounidense de Reumatología desaconseja: las inyecciones de ácido hialurónico. El ACR no ha encontrado pruebas suficientes de su beneficio, y algunos estudios sugieren que pueden asociarse a efectos secundarios perjudiciales.

Dolor lumbar

En una encuesta de 2019 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, más del 45 % de las personas mayores de 65 años dijeron que habían tenido dolor de espalda en los 3 meses anteriores.

La osteoartritis es, una vez más, un culpable habitual, afirma el doctor Matthew Chong, cirujano de columna del Instituto Kerlan-Jobe Cedars-Sinai de Los Ángeles. Esta afección puede ser dolorosa por sí sola, pero también puede causar estenosis espinal, un estrechamiento de la columna vertebral que ejerce presión sobre los nervios de la espalda y la médula espinal. Otros factores desencadenantes son las distensiones musculares y las fracturas por compresión.

Alivio del dolor. Para la mayoría de los dolores lumbares, el uso cuidadoso de AINE y acetaminofeno es una opción, pero es mejor empezar con medidas no farmacológicas. Entre ellas, mantenerse lo más activo posible. Si tienes un dolor importante, es posible que necesites descansar la espalda durante un día más o menos, pero no durante mucho más tiempo. “El movimiento ayuda a aliviar los espasmos musculares y evita la pérdida de fuerza muscular”, afirma Chong. El uso de una almohadilla o envoltura térmica un par de veces al día también podría ayudar, dice.

Si el médico te dice que el dolor se debe a una fractura por compresión, el tratamiento suele consistir en reposo, analgésicos de venta libre o aparatos ortopédicos para la espalda.

Una vez que el dolor de espalda se haya aliviado, las actividades de fortalecimiento y estiramiento pueden ser de gran ayuda. Estas pueden incluir caminar, nadar y andar en bicicleta, así como ejercicios aeróbicos de bajo impacto, yoga y Tai chi. Intenta hacerlo por tu cuenta durante unas semanas y luego, si es necesario, pide que te remitan a fisioterapia, dice Chong.

Las inyecciones en los puntos desencadenantes, que administran un anestésico en la espalda, se usan a veces para proporcionar alivio antes de que surtan efecto los beneficios de la fisioterapia u otros tratamientos. Las inyecciones de esteroides también pueden proporcionar un alivio temporal.

La cirugía debe ser siempre el último recurso. “Tendemos a aplicar primero a los pacientes todos los tratamientos conservadores”, afirma Chong.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de febrero de 2023 de Consumer Reports On Health.

