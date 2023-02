“Señores del fútbol, tengo 11 años”, los sueños que sigue frenando la FIFA a un niño africano en España

Souleymane es un niño de Mali en África que viajó a España para jugar futbol y que cada semana entrena en un club pequeño de Tenerife, pero que no puede jugar debido a que la FIFA no aprueba su ficha para estar en el campo.

Ante esta decisión, el niño de 11 años decidió escribir una carta en la que les explica que está desesperado, que cada semana pregunta si puede jugar, que no comprende por qué le toca siempre a él quedarse en la grada mientras sus amigos compiten.

“La única diferencia que veo entre ellos y yo es que soy negro y he nacido en África”, reprocha este niño al organismo que desde hace años ha tomado como divisa en todas las lenguas “Say no to racism!”, expone el joven en el texto.

Souleymane es de Mali, llegó hace dos años en patera a Canarias, solo, sin ningún pariente adulto. El nombre con el que aparece en este reportaje no es real, porque su familia canaria de acogida prefiere mantenerlo en el anonimato, pero su carta sí lo es y la situación que padece la comparten decenas de niños africanos, todos ellos tutelados por el Gobierno canario como menores en desamparo.

Elena Cotarelo, su madre de acogida, no se resigna a que el niño se consuma de tristeza y menos aún a que prenda en él la semilla de la desconfianza hacia las instituciones. Está angustiada y no sabe a quién más acudir; por eso, ha decidido hacer pública la carta.

“Durante mucho tiempo he estado preguntando cada semana si iba a poder jugar el siguiente partido. Hubo un momento en el que pensaba que sí iba a poder jugar, eso fue cuando mi madre entregó todos los papeles que pedía la federación. Me hice ilusiones, pero al final me dijo la FIFA que no”, lamenta el niño en su carta.

Mientras, Souleymane sigue entrenando con su club en La Laguna y practica sin parar con el balón en la terraza de casa. Su madre no sabe cuánto más podrá aguantar antes de rendirse, porque toda espera para un niño es un mundo. “Me siento triste, a veces siento rabia y a veces me enfado con la FIFA”, dice en su carta.

