Sylvester Stallone lanzará su propio reality show al estilo de las Kardashian

Una nueva oportunidad laboral toca en la puerta del actor estadounidense Sylvester Stallone. Se trata de un reality show que llevará por título “La familia Stallone” (The Family Stallone), mismo que seguirá cada paso que da la emblemática estrella de Hollywood, su esposa Jennifer Flavin y sus tres hijas Sophia, Sistine y Scarlet.

De acuerdo con la plataforma de streaming de Paramount+, el reality show de Bunim- Murray Productions contará con 8 episodios y se estrenará este 2023. Sin embargo, aún se mantiene en secreto la fecha exacta.

“Stallone está listo para dar acceso a las cámaras a lo que él consideraría el mejor papel de su vida: papá. Esta nueva serie protagonizada por las tres hijas, la esposa y el mismo Stallone ofrece un asiento en la mesa de una de las familias más famosas de Hollywood”, describió el gigante del entretenimiento en un comunicado.

Con esta noticia, el protagonista de cintas como “Rambo” y “Rocky” se une al grupo selecto de famosos que cuentan con su propio reality show.

Y es que no podemos olvidar que la socialité alcanzó la fama gracias al programa “Keeping up with the Kardashians”, mientras que la familia Montaner se animó recientemente a mostrar cómo es su dinámica familiar de la mano de Disney+.

