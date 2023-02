Piqué pone música de despecho a todo volumen e ignora a la prensa frente a la casa de Shakira | VIDEO

La ola mediática sigue salpicando a Gerard Piqué. Esta vez, el exfutbolista esperaba en su coche frente a la casa de Shakira cuando la prensa se le acercó y él reaccionó subiendo todo el volumen de la música para ignorarles.

Piqué acaba de dejar a su hijo mayor en la casa y esperaba algo afuera de la misma. Por supuesto, la presencia del hombre no fue indiferente para los reporteros y paparazzis que se han apostado frente a la casa de ‘Shaki’ en medio de la polémica separación.

Un reportero del programa ‘Despierta América’ de Univision se le acercó para preguntarle cómo había pasado su cumpleaños y si había una presunta ruptura con Clara Chía. Él subió el vidrio, puso el volumen alto y se metió en su celular para no escuchar lo que le preguntaban.

“Nos pone música para que bailemos. De verdad os lo digo, no quiere respondernos a nada, y no sabemos exactamente qué es lo que está esperando porque como os he contado hace un momento; ha dejado a su hijo mayor y no sabemos ahora exactamente qué es lo que va a ocurrir”, dijo el profesional en plena transmisión en vivo.

Según logró leer el periodista en la pantalla del reproductor, el exdefensa del Fútbol Club Barcelona escuchaba la canción ‘Blanco y Negro’, de la cantante española Malú.

“Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos”, es parte de la letra de la rola que escuchaba Piqué, según el programa Despierta América.

Por más que el reportero del programa trató de interactuar con deportista, él se mantuvo “indiferente” con los vidrios de su coche arriba, mirando la pantalla de su celular-al cual le bajó el brillo para que no lograran ver nada- y escuchando música “cada vez más alta”.

Clara Chía ya vive con él

Según el podcast Mamarazzis, la novia, de 23 años de edad, del creador de la Kings League se ha instalado en su piso de soltero ubicado en la calle Muntaner, en Barcelona, España.

Al parecer la pareja tenía planificado vivir juntos una vez que Shakira y sus dos hijos se instalaran en Miami. Sin embargo, parece que algo los hizo cambiar de parecer y adelantaron lo pautado.

