Sergio “Checo” Pérez quiere ser campeón: “La meta en 2023 es dar dos brincos”

NUEVA YORK – El mexicano Sergio Pérez quiere olvidar los roces con su compañero Max Verstappen al final de la temporada pasada y mirar a este 2023 con un objetivo: “dar dos brincos más en el campeonato de pilotos”. Así nos lo contó “Checo” durante la presentación de la escudería Oracle Red Bull Racing en Nueva York, donde se reveló el nuevo auto RB19 y se anunció la colaboración con Ford, que será el proveedor de motores híbridos para Red Bull a partir de 2026.

“Checo” Pérez, que acaba de cumplir 33 años, completó en 2022 su mejor temporada con dos grandes premios ganados, la primera pole position de su carrera y 11 podios. Acabó tercero en el Mundial de pilotos, aunque luchó hasta el final por el segundo puesto con el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Este año quiere más.

“El objetivo es superar lo hecho el año pasado y dar dos brincos más en el campeonato de pilotos”, dijo Pérez.

La relación con su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, campeón en 2021 y 2022, no fue la mejor durante la temporada pasada. Sobre todo desde el GP de Brasil, donde Verstappen, ya matemáticamente campeón, no quiso ayudar a “Checo” dejándolo pasar para que el mexicano sumara más puntos para el subcampeonato. Pero el tapatío no quiere mirar atrás.

“Trabajar como equipo, ir hacia delante todos juntos, va a ser una parte muy importante”, apuntó.

“Checo” tampoco cree que la incorporación de Daniel Ricciardo como tercer piloto probador de Red Bull le añada presión: “En Red Bull estás al máximo nivel y la presión está siempre ahí”.

“Somos muy afortunados de tenerlo en el equipo porque es un piloto muy experimentado”, añadió sobre la vuelta de Ricciardo al equipo del que ya formara parte entre 2014 y 2018.

El nuevo RB19 y el futuro electrificado de la Fórmula 1

Pérez no quiso dar muchos detalles sobre el nuevo RB19, el bólido que pilotará esta temporada y que fue revelado durante el evento celebrado en el Classic Car Club de Manhattan: “Es una evolución del auto del año pasado. Se ha trabajado mucho en el simulador, en la parte de la suspensión”.

Durante el mismo evento Ford y Red Bull anunciaron su nueva colaboración, que supone la vuelta de Ford a la Fórmula 1, en la que no participa desde 2004. A partir de 2026 Ford será el proveedor de los trenes motor de Red Bull, que serán híbridos con batería y motor eléctricos.

“Va a ser un cambio importante en las reglas para el 2026, pero ahora hay que enfocarse en el 23, luego en el 24”, explicó Pérez. “Pero es bueno para el deporte ir en esa dirección”.

