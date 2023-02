Víctima de Idaho, Xana Kernodle, luchó ferozmente contra el presunto asesino Bryan Kohberger

La estudiante asesinada de la Universidad de Idaho, Xana Kernodle, luchó contra el presunto asesino Bryan Kohberger, sufriendo heridas defensivas notables en sus manos, según un reciente informe.

“Xana Kernodle peleó ferozmente cuando el atacante se abalanzó sobre ella, agarrando repetidamente el cuchillo del atacante, tanto que sufrió cortes profundos en los dedos y casi se los corta”, señalaron a News Nation el jueves fuentes cercanas a la investigación.

Las fuentes dijeron que Kernodle fue la última de los cuatro estudiantes asesinados en una casa fuera del campus en Moscow, Idaho el 13 de noviembre.

Las mejores amigas de la infancia, Kaylee Goncalves y Madison Mogen, quienes dormían en la misma cama, fueron asesinadas primero, dijeron los informantes.

El ruido pudo haber alertado a Kernodle y su novio Ethan Chapin, quien estaban en el segundo piso, sobre el intruso, según el informe.

Parecía que Ethan había entrado parcialmente en el pasillo donde pudo haber comenzado el ataque del segundo piso, dijeron las fuentes al medio.

Chapin sufrió un corte en el cuello y murió en la puerta de la habitación de Kernodle, dijeron las fuentes.

Fue entonces cuando Kohberger supuestamente fijó su mirada en Kernodle, quien luchó hasta el final.

Los nuevos detalles coinciden con las declaraciones que hizo el padre Jeffrey Kernodle poco después de los asesinatos.

“Contusiones, desgarres por el cuchillo. Ella era una chica dura. Lo que sea que ella quisiera hacer, podía hacerlo”, dijo en noviembre.

Otros dos compañeros de cuarto estaban en la casa, pero no fueron objeto del brutal ataque.

Una de las mujeres, Dylan Mortensen, dijo a los investigadores que se encontró cara a cara con un hombre con “cejas pobladas”, un atributo distintivo que ayudó a los investigadores a atraparlo, antes de que saliera por la puerta.

Las fuentes de investigación divulgaron los detalles exclusivos a pesar de una orden de mordaza ordenada por un tribunal que impide que cualquier persona involucrada en el caso hable con los medios o el público.

Un juez emitió la orden en enero para proteger el derecho de Kohberger a un juicio justo frente a una historia sensacionalista con cobertura nacional.

La familia de Gonçalves, que se ha manifestado abiertamente desde el asesinato de su hija, presentó una apelación el viernes sobre la orden, argumentando que es “demasiado amplia e imprecisa”.

La familia argumentó que no deberían estar restringidos por la orden porque no son partes en el caso contra Kohberger, según el expediente obtenido por Fox News.

Kohberger está acusado de matar a los estudiantes Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle.

El viernes, tres estudiantes de la Universidad de Idaho dijeron que veían con frecuencia a Kohberger dando vueltas por el campus de Moscow. Dijeron que era un solitario espeluznante que tenía la costumbre de mirar fijamente.

“Él no apartaría la mirada si lo sorprendieras mirando. Como si quisiera que notaras que te estaba mirando”, dijo un estudiante. “Él no sonrió, no asintió, no dijo nada. Solo miraba”.

