5 hábitos saludables que puedes implementar para conciliar el sueño según un experto    

Según la Fundación Nacional del Sueño, casi el 62 % de los adultos estadounidenses experimentan un problema de sueño algunas noches a la semana.

No dormir afecta negativamente nuestra salud y calidad de vida, ya que puede causar cambios de humor, problemas de memoria, para pensar y concentrarnos.

Pero es mucho más grave de lo que creemos, pues tener un trastorno del sueño o la pérdida crónica del mismo, nos puede provocar aumento de peso, presión arterial alta y un sistema inmunitario debilitado.

Así lo afirma el Dr. Diwakar Balachandran, MD, director médico del MD Anderson Sleep Center.

Para saber si estás durmiendo lo suficiente, debes medir cómo te sientes durante el día. “Debes sentirte descansado, preparado para el día y capaz de funcionar bien, sin sueño ni aturdimiento”, dice Balachandran.

Este especialista ofrece varios consejos para conciliar el sueño entre las que destacan las siguientes:

Usa tu dormitorio solo para dormir

No comas ni mires televisión en la cama. No uses aparatos electrónicos (computadoras portátiles, teléfonos celulares o tabletas) en la cama. Asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro, tranquilo y fresco. Si lo usa solo para dormir, asociarás tu dormitorio con el sueño en lugar de la actividad o el estrés.

Mantén una dieta saludable

Las comidas justo antes de acostarse pueden dificultar conciliar el sueño y permanecer dormido. Pero, un pequeño refrigerio justo antes de acostarte tiende a promover el sueño.

Por su parte, el Dr. Ilan Shapiro MD, comparte en su cuenta en la red social de Instagram algunas recomendaciones para dormir bien.