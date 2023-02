Cómo “apagar el cerebro” por la noche para dormir mejor

Tener problemas de sueño relacionados con el estrés y quedarse despierto por la noche lleno de ansiedad pensando en el futuro es más común de lo que creemos.

Incluso, hay quienes pueden sentir agotamiento durante el día pero muy activos por la noche, desesperado por apagar su mente acelerada para poder descansar.

Para lograrlo es clave que restablezcamos nuestra relación con el sueño, para que en lugar de sentirse como una batalla o una tarea, se convierta en la experiencia fácil y agradable que debería ser.

La Dra. Jade Wu, especialista en medicina conductual del sueño certificada por la junta, tiene la misión de ayudar a los 25 millones de estadounidenses que luchan por conciliar el sueño o permanecer dormidos a encontrar descanso.

En su nuevo libro, Hello Sleep: The Science and Art of Overcoming Insomnia Without Medications, ofrece información basada en la ciencia del sueño más reciente y brinda una hoja de ruta paso a paso para dormir mejor.

En esta entrevista para Forbes, Wu comparte algunos de sus consejos favoritos para ayudar incluso a los más nerviosos a descansar mejor.

Según explica, las personas que padecen de insomnio sienten que debe haber algo mal en ellas mismas, que son excepcionalmente malas para apagar sus cerebros o que están condenadas a ser “mal dormidas” para siempre.

Terminan alternando entre intentar cualquier cosa desesperadamente para dormir mejor y resignarse a la desesperanza. Esta relación tensa que desarrollan con el sueño hace que sus noches sean aún más difíciles y hace que los medicamentos para dormir parezcan la única opción.

Sin embargo, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y otras autoridades médicas consideran que los tratamientos conductuales son los tratamientos de primera línea para el insomnio.

¿Es posible “apagar” el cerebro?

En realidad, Wu reconoce que no podemos apagar nuestros cerebros. Una de las mejores cosas que puedes hacer cuando experimenta un “cerebro ocupado” en la cama es asegurarse de que realmente tengas sueño, en lugar de simplemente sentirte cansado.

“Si no tiene sueño, es hora de levantarse de la cama hasta que lo tengas. Quedarse en la cama y esforzarse mucho por despejar tu mente solo invitará a sus pensamientos a arremolinarse más rápido”.

También puedes centrarte en tu respiración u observar cómo se siente su cuerpo, dirigiendo lentamente su atención desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Si te vienen a la mente pensamientos insistentes, está bien. Simplemente obsévalos, sin juzgarlos, y suavemente regresa tu atención a tu cuerpo.

También puedes levantarte y leer un libro o escuchar un podcast para dejar de lado los pensamientos molestos hasta que tengas sueño.

Finalmente, Wu hace énfasis en que el sueño está diseñado para ser elástico, porque las necesidades de tu cuerpo y las condiciones del entorno cambian constantemente.

“Dejar de lado el perfeccionismo del sueño puede quitar mucha presión del momento en que no te quedas dormido de inmediato o te despiertas durante la noche”, aconseja.

