África Zavala sube la temperatura al posar en sexy minibikini

No es común que África Zavala comparta en Instagram fotos que la muestren en la playa, pero ahora lo hizo y sus fans han quedado gratamente complacidos. En la imagen la actriz aparece muy sexy, usando un minibikini de hilos y luciendo su curvilínea figura a las orillas del mar.

En otras fotos África presumió sus piernas -y su abdomen de acero- al posar en las gradas de un ruedo, usando una blusa anudada, botas y shorts de mezclilla. Pero después se mostró muy pensativa sentada sobre unas pacas de paja, modelando un vestido desabotonado.

Luego de su participación en la telenovela “Corona de lágrimas 2” África Zavala ha regresado a la pantalla chica, obteniendo nuevos fans por su papel de “Mecha” en la serie “El señor de los cielos”. Ella publicó un video en el que aparece cargando una bolsa de hielo y también un clip que la muestra durante una sesión de fotos promocionando la octava temporada de ese programa. View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala) View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala)

