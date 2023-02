Alfredo Adame reaparece tras sufrir golpiza y asegura que no piensa tomar terapia: “Yo no hice nada”

Alfredo Adame explicó que la golpiza que recibió el pasado 2 de febrero fue originada tras un incidente de tránsito que sucedió cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México, pero al ser cuestionado sobre la posibilidad de tomar terapia para controlar su ira, fue tajante al asegurar que no lo necesita.

El actor y presentador mexicano sostuvo un breve encuentro con los medios de comunicación a su regreso de Villa Hermosa, Tabasco, en donde explicó que lo golpearon por negarse a pagar un golpe que supuestamente le dio a otro vehículo y recordó cómo sucedió la pelea en plena avenida.

“Me empezó a desesperar y los otros empezaron también a decirme: ‘Pagas o te vamos a bajar a golpes’. Le aventé los mil pesos y se subió a su coche, sacó un bastón de esos con los que se amarra el freno con el volante y me quiso pegar en el espejo para romperlo”, narró.

Aseguró que los daños que sufrió fueron mínimos, incluso únicamente recibió dos puntadas debido al golpe que le dio uno de los sujetos.

“Me tiró un bastonazo y me pegó aquí (en la frente), me abrió dos puntadas y en el momento en que me dio levanté la pierna, pero sí me alcanzó a pegar, en ese momento me metí a mi coche porque ahí traigo un bastón extensible de defensa, me volvió a tirar otro bastonazo, lo paré y le metí cuatro bastonazos. El cuate estaba ya tirado, lo estaba yo surtiendo y en eso se acercó un mecánico que no sé de dónde salió y en eso me llega otro cuate por atrás y me tira al piso. En ese momento se paró la bronca”, añadió.

Reveló que al subir a su auto él mismo se golpeó con la puerta, por lo que sospecha que la herida en realidad se la hizo él y no el hombre con el que se peleó. Incluso cree que podría tratarse de una banda de “monta choques” porque venían en autos diferentes, motivo por el cual decidió no preceder a realizar la denuncia ante las autoridades

Cuando un reportero le preguntó si estaba consciente de que este tipo de enfrentamientos podrían provocarle la muerte, el aseguró que no, pues él también podría “haberlo matado”.

Para las personas que se han preocupado por su salud, una de ellas Maribel Guardia, quien incluso le sugirió tomar terapia para controlar su ira, aseguró que no lo hará porque no lo necesita.

“Gracias por su consejo, pero no voy a tomar ninguna terapia. Para qué voy a tomar una terapia de ira si yo no hice nada, me bajé tranquilamente. A qué voy a ir a una terapia de ira, si yo hubiera sacado una pistola o cualquier cosa, pero eso no está ni pensado. Soy un hombre feliz, vivo feliz”, puntualizó.

Mientras que, a todos aquellos que se han burlado, respondió que no le interesa su opinión.

