Cómo ver el Super Bowl LVII sin televisión por cable

Aquí te mostramos cómo ver el Gran Juego entre los Chiefs y los Eagles, incluso si has cortado tu servicio de cable.

El Super Bowl de este año verá a los Chiefs enfrentarse a los Eagles.

By James K. Willcox

Si eres una de las millones de personas que han abandonado a sus proveedores de televisión por cable o satélite en favor de alternativas de menor costo, es posible que estés indagando para asegurarte de poder ver el Super Bowl LVII. No estás solo: las principales empresas de televisión por cable y satélite de EE. UU. han perdido 25 millones de suscriptores desde 2012 y se prevé que pierdan otros 25 millones para 2025, según estimaciones de la firma de investigación Comparitech.

La buena noticia para los que han cortado el cable es que este año es el turno de Fox para retransmitir el partido, y tienes varias maneras de poder verlo, algunas de forma gratuita.

El inicio del Super Bowl está programado para el domingo 12 de febrero a las 6:30 p.m. ET en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Enfrentará a los campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, contra sus rivales campeones de la NFC, los Philadelphia Eagles, con el espectáculo de medio tiempo a cargo de Rihanna.

Al igual que en 2020, cuando Fox emitió por última vez el Super Bowl, muchos de nosotros podremos ver el juego en 4K HDR.

Además de transmitirse en vivo por Fox, el Super Bowl también se verá en Fox Deportes, la red en español de la compañía, y se transmitirá en vivo a través de la aplicación Fox Sports y en el sitio web de Fox Sports. La cobertura se llevará a cabo durante todo el día hasta las 6:30pm con el comienzo del partido.

Para transmitir el juego en vivo a través de la aplicación o el sitio web de Fox Sports, deberás tener una suscripción al servicio de TV de pago, ya sea por cable, satélite o un servicio de transmisión de TV en vivo que ofrezca las transmisiones de Fox.

Dos formas de ver el Super Bowl gratis

Si no quieres pagar, hay dos formas en las que puedes ver el juego de forma gratuita en tu hogar. Una es si tienes una antena y buena recepción en tu área. Puedes consultar los mapas de recepción de TV de la Comisión Federal de Comunicaciones para ver qué estaciones están disponibles en tu zona. Simplemente prueba cualquier antena mucho antes del juego, porque tanto el modelo como la topografía del lugar donde vives pueden realmente afectar a la recepción.

La otra es comenzar una prueba gratuita en un servicio de transmisión de TV en vivo que tenga Fox, como DirecTV Stream, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV o YouTube TV.

Estos servicios generalmente cuestan entre $40 y $70 por mes. Sus pruebas gratuitas se suelen limitar a los suscriptores que se dan de alta por primera vez, y la duración de la prueba gratuita puede variar de días a semanas. Normalmente, debes proveer tu información personal y el número de tarjeta de crédito, y se te cobrará un mes de servicio si no cancelas antes de que expire la versión de prueba.

Cómo transmitir el Super Bowl a tu televisor

Los servicios de transmisión de TV en vivo mencionados anteriormente están disponibles en algunos, pero no en todos, los televisores inteligentes más nuevos, incluidos los de Samsung y Vizio. Si tienes un aparato que no es compatible con el servicio o la aplicación que deseas, considera hacerte con un reproductor multimedia de transmisión.

Es posible que quieras usar uno incluso si tienes un televisor inteligente. Mucha gente lo hace, incluyéndome a mí. Y estos dispositivos complementarios no cuestan mucho. Los modelos básicos de alta definición valen alrededor de $25 o $30 y pueden tener un mejor rendimiento o ser más fáciles de usar que la propia plataforma inteligente de tu televisor.

La mayoría de los reproductores de transmisión ahora son compatibles con los principales servicios de transmisión de TV en vivo. La aplicación Fox Sports también está disponible en un buen número de ellos, incluidos Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast y Roku/Roku TV. Además, puedes ponerlo en los televisores inteligentes Amazon Fire TV, Android/Google TV y Roku TV, y en dispositivos móviles Android y Apple, y consolas Microsoft XBox.

Solo recuerda que necesitarás una suscripción de TV de pago para usar la aplicación Fox Sports o verlo en línea. Estas plataformas te pedirán que autentifiques tu suscripción ingresando la información de inicio de sesión de tu servicio de TV.

A continuación, se muestran algunos modelos que te permitirán ver el juego en 4K HDR. Puedes encontrar la lista completa en nuestras calificaciones de reproductores de transmisión, que están disponibles para miembros digitales.

Dispositivos de transmisión a considerar

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Apple TV 4K (128GB, 2022)

Roku Streaming Stick 4K+

Google Chromecast with Google TV

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.