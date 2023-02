Kylian Mbappé es duramente criticado tras hacer un desplante a un mago (Video)

La personalidad de Kylian Mbappé siempre ha estado en entredicho por varias acciones del francés que le han generado problemas. Durante un evento al que asistieron jugadores del París Saint-Germain (PSG), el delantero galo se topó con el famoso mago inglés Julius Dein, quien quiso realizarle un truco, pero la actitud desinteresada de Mbappé no se lo permitió.

Dein, que posee millones de seguidores en sus diferentes redes sociales, fue el encargado de publicar el video en Instagram. En el audiovisual se ve al mago interactuar con Mbappé para hacerle un truco de magia y empezó haciendo algunas preguntas.

Aunque Kylian se veía interesado al comienzo, de forma inesperada se alejó para saludar a alguien y dejó con el truco en el aire a Dein. En el clip se aprecia el momento en el que uno de los mejores amigos de la estrella, Achraf Hakimi, trata de disculpar a su compañero con la mirada.

Cuando Mbappé terminó de socializar y ya podía regresar para seguir atendiendo al mago, la seguridad privada del jugador intervino y no permitió a Dein acercarse.

La grabación alcanzó 1.6 millones de visualizaciones y tuvo algunos comentarios de internautas que se tomaron humor el episodio o aprovecharon para criticar la “poca humildad” de Mbappé.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 es conocido por sus constantes desplantes o actos de rebeldía que le han causado problemas en más de una ocasión. En el Mundial de Qatar 2022 se negó a atender a los medios y la Federación Francesa de Fútbol fue multada por esto.

Lo cierto es que este no sería el único clip compartido por el mago. Julius Dein también sorprendió con sus trucos a Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo. Estos sí se quedaron y permitieron que completara su trabajo.

En el video, este profesional de la magia hace a Messi escoger una carta y que la firme. Todo esto bajo la atenta mirada de Antonela. Incluso Dein se disculpó con el astro argentino por su poco nivel de español y reconoció que debe practicarlo. Al final, la pareja terminó sorprendida por el truco de este mago inglés. View this post on Instagram A post shared by Julius Dein (@juliusdein)

