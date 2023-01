Messi se reprochó su famoso “andá pa allá” ante Países Bajos en la primera entrevista tras ganar el Mundial

Este lunes 30 de enero se publicó la primera entrevista de Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina. En conversación con el programa de radio-streaming “Perros de la Calle”, conducido por Andy Kusnetzoff, el astro Albiceleste se reprochó su actitud desafiante ante Países Bajos en las semifinales.

Desde París, Lio habló de todo e hizo el balance más personal luego de conseguir la tan ansiada Copa del Mundo. La estrella del PSG también hizo autocrítica y confesó que no le gustó el episodio del: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa allá”.

“No me gusta eso que hice, eso que pasó después con el ‘andá pa allá’. Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada. En realidad no estaba nada pensado, se fue dando así y como digo, no me gusta dejar esa imagen”, explicó.

“Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más. Al momento de tensión, roces, cruce, de que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta y recién había terminado el partido. Y bueno, sé que hay de todo ahora”, complementó.

Es preciso recordar que la previa de las semifinales entre Países Bajos y Argentina estuvo marcada por retadores declaraciones de Louis Van Gaal en las que atizó a Messi. El partido se tornó picante y conflictivo en algunos tramos y luego de haberse encarado con el cuerpo técnico neerlandés y varios jugadores en el césped, Messi trasladó la tensión a la zona mixta.

Mientras rendía declaración para la televisora argentina TyC Sports en los micrófonos de Gastón Edul, el delantero se quedó mirando al joven Wout Weghorst y de forma desafiante le preguntó: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa allá”. El siete veces Balón de Oro tuvo que ser calmado por el comunicador, que en pleno diálogo le pidió “tranquilidad”.

Esta es la primera entrevista de Messi tras varios días de celebraciones y vacaciones luego del Mundial. Ahora, ya se encuentra totalmente centrado con su club en Francia para el segundo tramo de la temporada.

Te puede interesar:

·Subastarán una camisa de Lionel Messi de Qatar 2022 para un hospital de niños en Argentina

·Destrozan a Piqué con una nueva parodia del tema de Shakira: “Si vas a facturar, también de-clara”

·Revelan los artículos y el monto gastado por Dani Alves dentro de la prisión

**