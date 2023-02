Las plantas, como los animales y las personas, buscan refugio frente al cambio climático

Aunque no nos demos cuenta, algunas plantas se las arreglan para desplazarse, a través de sus semillas, hacia otros lugares buscando sus condiciones climáticas preferidas ante cambios en la temperatura.

El calentamiento global está afectando a la mayoría de los seres vivos del planeta, incluso a las plantas. Una reciente investigación ha comenzado a rastrear cómo están actuando las plantas ante ele aumento de la temperatura.

“Las plantas, como los animales y las personas, buscan refugio del cambio climático. Y cuando se desplazan, se llevan consigo ecosistemas enteros”, advierte una investigación realizada por profesores del Georgia Tech.

Jenny McGuire, profesora adjunta de las facultades de Ciencias Biológicas y Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de Georgia Tech, dirigió un artículo especial sobre biodiversidad en The Proceedings of the National Academy of Sciences junto con colegas de Texas, Noruega y Argentina.

El artículo reúne investigaciones sobre la conservación que ilustran la dinámica compleja y en constante evolución provocada por el cambio climático y el uso cambiante que el ser humano hace de la tierra. Según McGuire, estos factores interactúan a lo largo del tiempo para crear cambios dinámicos e ilustran la necesidad de incorporar perspectivas temporales a las estrategias de conservación mirando profundamente al pasado.

Un ejemplo de este trabajo destacado en la revista es la investigación de McGuire sobre las plantas en Norteamérica, que investiga cómo y por qué se han desplazado por la geografía a lo largo del tiempo, hacia dónde se dirigen y por qué es importante.

“Las plantas están desplazando sus áreas de distribución geográfica, y esto ocurre tanto si nos damos cuenta como si no”, afirma McGuire. “A medida que las semillas caen o son transportadas a lugares lejanos, la probabilidad de que la semilla de la planta pueda sobrevivir y crecer cambia a medida que cambian los climas”, agrega.

La especialista sostiene que estudiar esas dinámicas de las plantas nos podría ayudar a entender cómo se adaptan al cambio climático como el que ahora padece el planeta.

“Estudiar la dinámica de nichos de las plantas a lo largo de miles de años puede ayudarnos a comprender cómo se adaptan las especies al cambio climático y enseñarnos a proteger y mantener la biodiversidad ante los rápidos cambios climáticos que se avecinan”, dijo McGuire.

Fidelidad al clima

La investigación explica que si una planta tiene fidelidad climática, significa que se mantiene fiel a su nicho climático preferido, a menudo migrando a través de geografías durante miles de años para mantenerse en su hábitat ideal.

Las plantas que no muestran fidelidad climática tienden a adaptarse localmente ante el cambio climático. Resulta que ser fiel al propio clima no significa necesariamente ser fiel a un lugar concreto.

Sus hallazgos demostraron que cuando los glaciares norteamericanos retrocedían hace 18,000 años, los abetos y alisos se desplazaron hacia el norte para mantener las temperaturas frescas de sus hábitats.

Los investigadores descubrieron que la mayoría de las especies vegetales de Norteamérica han mostrado una fidelidad climática a largo plazo durante los últimos 18,000 años. También descubrieron que las plantas que emigraban más lejos seguían mejor el clima durante los periodos de cambio.

