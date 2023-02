Bed Bath & Beyond habría encontrado un inversor que la salvaría de la bancarrota

La firma de inversión Hudson Bay Capital Management habría aceptado respaldar la oferta pública de acciones de Bed Bath & Beyond como una forma de recaudar más de $1,000 millones de dólares y evitar la bancarrota.

De acuerdo con dos personas familiarizadas con la situación, que hablaron bajo condición de anonimato con el diario The New York Times, la empresa de artículos para el hogar espera recaudar suficiente dinero para restablecer la confianza de los proveedores, conservar a los empleados y continuar con su plan de reestructuración.

Bed Bath & Beyond reveló el acuerdo el lunes sin nombrar a Hudson Bay Capital Management, un fondo multimillonario con sede en Greenwich, Connecticut, y dijo que ya había suscrito las acciones iniciales por valor de $225 millones de dólares que estaba vendiendo.

También planea vender $800 millones de dólares adicionales con el tiempo, suponiendo que “se cumplan ciertas condiciones”.

“Esta transacción transformadora proporcionará un escenario favorable para ejecutar nuestro plan de recuperación”, dijo Sue Gove, la CEO de Bed Bath & Beyond, en un comunicado.

“A medida que realicemos importantes cambios estratégicos y operativos, continuaremos tomando medidas disciplinadas para mejorar nuestra base de costos y mejorar nuestra posición financiera”, agregó.

No obstante, Hudson Bay acordó esencialmente comprar las acciones, siempre y cuando Bed Bath & Beyond venda las acciones adicionales.

Algunos analistas dudan de que el acuerdo sea suficiente para ayudar al minorista de artículos para el hogar en apuros.

“La historia fundamental de Bed Bath & Beyond está tan rota en este punto”, dijo David Silverman, analista minorista de Fitch Ratings al diario The New York Times.

“No sé si una inyección de efectivo a corto plazo que podría comprarles unos meses, un par de trimestres vaya a cambiar su destino”, abundó.

A fines del mes pasado, JPMorgan Chase, que ayudó a darle un salvavidas a Bed Bath & Beyond este verano al expandir su línea de crédito, congeló las cuentas de crédito del minorista después de notificarle que estaba incumpliendo los términos de su deuda.

Mientras Bed Bath & Beyond se apresuraba a encontrar dinero en efectivo para pagar sus deudas, se acumularon tensiones sobre la cantidad de información que estaba compartiendo con sus bancos y otros acreedores y la rapidez con la que se la estaba transmitiendo.

El lunes, la empresa anunció a Holly Etlin como su nueva directora financiera interina, quien tiene experiencia en reestructuraciones y reestructuración de empresas.

También te puede interesar:

– Dónde cerrará Bed Bath & Beyond 87 tiendas en Estados Unidos

– Bed Bath & Beyond anuncia más despidos a medida que busca opciones para mantenerse a flote

– CFO de Bed Bath & Beyond estaba muy estresado antes de morir tras caer de edificio, dice informe