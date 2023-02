Dónde cerrará Bed Bath & Beyond 87 tiendas en Estados Unidos

Bed Bath & Beyond anunció el cierre de otras 87 tiendas en las próximas semanas, a medida que el minorista de artículos para el hogar busca consolidar sus activos antes de una posible declaración de bancarrota.

La compañía confirmó los cierres en un comunicado y agregó que también cerraría todas las tiendas de salud y belleza de Harmon a medida que busca reorganizar el negocio para evitar la bancarrota.

Estos cierres se suman a los 150 que Bed Bath & Beyond anunció en agosto pasado. En la nueva lista se incluyen 5 ubicaciones de buybuy Baby y las 49 tiendas Harmon Face Value restantes, que vendían cosméticos.

Hasta febrero de 2022, a la compañía le quedaban 953 tiendas y desde entonces, ha anunciado planes para cerrar más de 200 tiendas adicionales.

Los cierres no solo redujeron el número de empleados y los gastos salariales, sino también el alquiler que se paga.

Pero pocos minoristas en problemas los han solucionado a largo plazo solo con el cierre de tiendas. Los cierres no solo reducen los costos, también reducen las ventas.

Ubicaciones que Bed Bath & Beyond cerrará

Alabama

– 6850 US Highway 90 Anchor D in Daphne

Arkansas

– 4122 McCain Blvd. in North Little Rock

Arizona

– 1834 South Signal Butte Road in Mesa

California

– 1905 Calle Barcelona Suite 100 in Carlsbad

– 10822 Jefferson Blvd. in Culver City

– 2385 Iron Point Road. in Folsom

– 1405 East Gladstone Street in Glendora

– 14351 Hindry Avenue in Hawthorne

– 72459 Highway 111 in Palm Desert

– 10537 4S Commons Drive, Suite 170 in San Diego

– 165 S. Las Posas Road in San Marcos

– 1865 North Campus Avenue, Building #15 in Upland

– 3125 South Mooney Blvd. in Visalia

Colorado

– 1605 Fall River Drive in Loveland

– 16531 Washington Street in Thornton

Connecticut

– 20 Hazard Avenue in Enfield

– 2260 Kings Highway in Fairfield

– 835 Queen Street in Southington

– 1065 Silas Deane Highway in Weathersfield

Florida

– 2239 East Semoran Blvd in Apopka

– 20560 State Road 7 in Boca Raton

– 371 North Congress Ave. in Boynton Beach

– 320 Brandon Town Center Dr. in Brandon

– 4631 North University Dr. in Coral Springs

– 14824 South Military Trail in Delray Beach

– 1460 West 49th St. in Hialeah

– 6001 24 Argyle Forest Blvd in Jacksonville

– 3221 City Station Drive, Suite 125 in Jacksonville

– 397 North Alafaya Trail in Orlando

– 540 North State Road 7 in Royal Palm Beach

Georgia

– 1 Buckhead Loop in Atlanta

Idaho

– 3615 South Federal Way in Boise

Illinois

– 9650 South Ridgeland Avenue in Chicago Ridge

– 5786 Northwest Highway in Crystal Lake

– 215 Harlem Avenue in Forest Park

– 1584 South Randall Rd. in Geneva

– 3232 Lake Ave., Suite 125 in Wilmette

Iowa

– 2515 Corridor Way Suite 5 in Coralville

Kansas

– 15335 West 119th Street in Olathe

Kentucky

– 4350 Summit Plaza Drive in Louisville

Maryland

– 200 Harker Place Suite 200 in Annapolis

– 12641 Ocean Gateway Suite 240 in Ocean City

– 200 Clifton Blvd in Westminster, Maryland

Massachusetts

– 3 Abbott Park in Burlington

– 820 Providence Highway in Dedham

– 458 State Road, Rt 6, Suite 100 in North Dartmouth

– 665 Merrill Road in Pittsfield

– 600 South Street West, Suite 13 in Raynham

Minnesota

– 7961 Southtown Center in Bloomington

Missouri

– 10770 Sunset Hills Plaza in St. Louis

New Jersey

– 155 Promenade Blvd. in Bridgewater

– 276 Route 202/31 in Flemington

– 1160 Route 23 North in Kinnelon

– 1121 Highway 34, Suite A in Matawan

– 190 Hamilton Commons in Mays Landing

– 8 Centerton Road in Mt. Laurel, New Jersey

New York

– 5131 Sunrise Highway in Bohemia

– 850 Third Avenue in Brooklyn

– 459 Gateway Drive in Brooklyn

– 72 15 25th Avenue in East Elmhurst

– 251 East Main Street in Elmsford

– 1490 Union Turnpike in New Hyde Park

– 2020 South Road, Suite 3 in Poughkeepsie

– 3064 Route 50 in Saratoga Springs

Dakota del Norte

– 1455 East Lasalle Drive in Bismarck

Ohio

– 3750 Easton Market in Columbus

Pennsylvania

– 1700 Oxford Drive in Bethel Park

– 3739 William Penn Highway in Monroeville

– 1261 Knapp Road in North Wales

– 160 Quinn Drive in Pittsburgh

Carolina del Sur

– 205 West Blackstock Road in Spartanburg

Tennessee

– 5523 Highway 153, Suite 112 in Hixson

– 870 South White Station Road in Memphis

Texas

– 420 East FM 3040 Suite 300 in Lewisville

– 6400 West Plano Parkway, Suite 125 in Plano

– 2112 SW HK Dodgen Loop in Temple

Utah

– 1678 West Redstone Center Drive in Park City

Virginia

– 1324 Greenbrier Parkway in Chesapeake

– 24670 Dulles Landing Dr Unit 150 in Dulles

– 12100 Fairfax Towne Center in Fairfax

– 6642 Loisdale Rd. in Springfield

– 4900 Monticello Ave, Suite 4 in Williamsburg

– 2540 South Pleasant Valley Road in Winchester

Washington

– 7809 B Vancouver Plaza Dr #102 in Vancouver

– 1630 West Poplar Street in Walla Walla

West Virginia

– 395 Target Way in Morgantown

Wisconsin

– 3575 Rib Mountain Drive in Wausau

También te puede interesar:

– Bed Bath & Beyond: tres errores clave que desataron su crisis financiera

– Bed Bath & Beyond anuncia más despidos a medida que busca opciones para mantenerse a flote

– CFO de Bed Bath & Beyond estaba muy estresado antes de morir tras caer de edificio, dice informe