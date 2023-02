Manager de Pablo Montero revela que presunta víctima intentó extorsionar al cantante

Pablo Montero vuelve a estar en el ojo del huracán tras estar vinculado en acusaciones por supuesto abuso sexual a una menor de edad. Ante ello se reveló que el cantante mexicano sufrió intento de extorsión por parte de la presunta víctima.

Este rumor ha desatado múltiples especulaciones entre los fanáticos, ya que mientras algunos lo apoyan, otros han puesto en duda su defensa.

Al empezar la semana, TV Notas publicó una nota en la que aseguró que la Fiscalía del Estado había pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja para la localización de Montero. Pero las autoridades lo desmintieron casi de inmediato.

Ante esto Pablo Montero salió a desmentir el delito del que lo acusan. Pero su publirrelacionista, Emilio Morales, confirmó a un medio mexicano que las acusaciones ante las autoridades de Chiapas existieron, pero que había llegado a un acuerdo de un millón de pesos con la joven.

El representante del cantante y actor volvió a hablar con la especialista es espectáculos Inés Moreno, a quien reveló que fue la familia quien convenció a la denunciante a proceder contra Pablo Montero.

“Los papás de esta muchacha quisieron extorsionarlo, pidiéndole un millón de pesos, como dijeron, y así fue: ‘si nos das el millón de pesos, no levantamos la denuncia’. Como no se cumplió, Pablo quedó de darles el millón de pesos tal día, y como no lo cumplió fue que levantaron la denuncia y que entonces se hizo público”.

