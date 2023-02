Mundial 2026 es el sueño que desea cumplir ‘Chofis’ López con la Selección de México

El Mundial México, Canadá y Estados Unidos 2026 será la gran cita que diferentes países tienen como objetivo, pues siempre se desea tener una participación en la Copa del Mundo, más si se es originario de uno de los países organizadores, como es el caso de Eduardo ‘Chofis’ López, quien desea decir presente con la Selección de México en la competencia.

Es por este motivo que el jugador con pasado en las Chivas de Guadalajara y San Jose Earthquakes reveló en exclusiva para Línea de 4 de TUDN que tras el Mundial Qatar 2022, ese en donde no fue considerado, cambió diferentes cualidades en su entreno y sacrificó sus vacaciones para así cumplir su deseo, estar en la Copa del Mundo 2026.

“Eso de las campañas no me las sabía. Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes, estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr”, confió.

“Cuando terminó el torneo que fuimos campeones nos dieron un mes de vacaciones, llegó el Mundial y dije ‘yo el siguiente Mundial quiero estar ahí’. Le dije a mi pareja, ‘ya no vamos a salir de vacaciones, si quieres irte vete tú, me voy a regresar a entrenar’, y regresé como tres semanas antes y me puse a entrenar con la Sub-20 y me fue muy bien”, reveló de cara al próximo Mundial.

Y de hecho, esto puede que ya le esté ayudando a ‘La Chofis’, elemento que mandó un mensaje a las Chivas de Guadalajara, equipo que enfrentará en la próxima jornada del Clausura 2023 de la Liga MX, pues ha jugado en las cinco fechas del torneo y ha logrado agitar las redes en cuatro oportunidades.

