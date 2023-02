Una magadesaladora y los ‘vendepatrias’ de Plan Sonora

Derivado de lo delicado del asunto y de los posibles impactos nefastos para nuestro país, nuestra economía quizás (por eso de que vamos a consumir electricidad de Arizona y no la vamos a producir en México) y el medio ambiente en general, es importante estudiar bien este proyecto y otros proyectos parecidos que han fallado y que involucran a actores similares. Prometo entonces un análisis muy a conciencia del proyecto de la desalinizadora de agua en Puerto Peñasco, Sonora en una próxima entrega. Actualmente trabajo en un documento mucho más especializado al respecto, que resumiré en una columna de opinión subsecuente.

Mensaje a Andrés Manuel López Obrador

Sr. Presidente:

Nuestras críticas al Plan Sonora derivan de un interés genuino en promover los intereses nacionales. Créanos que no es un esfuerzo de torpedeo a las acciones de su gobierno. Nosotros formamos parte de su base de apoyo y fuimos una especie de “adelitas” en la defensa del petróleo y en el intento de lograr una contrarreforma energética o reforma al sector eléctrico el año pasado. Le pedimos congruencia en su proyecto de gobierno y en el cumplimiento de sus promesas de campaña. Plan Sonora nos recuerda a las promesas que hizo en su momento la administración salinista. Las nuevas promesas parecen enmarcarse en una especie de neoliberalismo moderno que favorece la transición energética en el marco de un nuevo acuerdo verde. Todo ello beneficiaría al gran capital transnacional y a los burócratas mexicanos encargados de las gestiones, más no a los mexicanos de a pie … como siempre.

No queremos gobiernos vendepatrias; no votamos por uno así. Si se materializa la deuda que anticipó el Canciller y se transita en la ruta que marcó también el aspirante presidencial en Puerto Peñasco (junto a embajadores y experimentados lobistas internacionales) —sin darnos ustedes a los mexicanos información puntual sobre impacto ambiental, ni un análisis costo-beneficio concreto— no podremos más que pensar en que tenemos un gobierno que no busca la transformación. Es decir, pensaríamos que tenemos un gobierno entreguista y neoliberal, que nos heredará una deuda gigantesca como en las épocas más obscuras de los gobiernos “vendepatrias” que usted tanto criticó. Esperemos no sea así. Confiamos en la Cuarta Transformación. No nos defrauden.

(*) Guadalupe Correa-Cabrera es Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc