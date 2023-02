Niurka Marcos revela que se hizo una cirugía plástica en su zona íntima

La polémica vedette cubana Niurka Marcos dio una de las entrevistas más sinceras de su carrera a Yordi Rosado. En una conversación en la que reveló varios detalles de su vida personal soltó que una de las varias cirugías plásticas que se ha realizado fue en una zona íntima.

Marcos aseguró que para ella es un “privilegio” pasar por un quirófano a retocar las zonas del cuerpo que no le gustan o generan inseguridades. “El privilegio de reparar solo lo que yo elija”, dijo.

Asimismo, detalló que solo ha “reparado” dos zonas de su cuerpo: el busto y la entrepierna.

Aunque no reveló el nombre de la cirugía que se realizó, dio señales de una labioplastia al puntualizar que “nada más fue el rostro” de su zona íntima lo que sometió a una cirugía.

En cuanto al tiempo en que se hizo ese arreglito dijo que fue hace unos “siete o nueve años”.

La también actriz reveló que tomó la decisión un día que miró su zona íntima y no le gustó lo que vio.

“Un día me vi frente a frente, cara a cara y dije ‘no m…, estás de la ch…, si le presento eso a un galán…”, dijo.

El presentador quedó sin palabras y continuó con la entrevista a la polémica artista.

Yordi aprovechó para cuestionar a Marcos sobre cuántas cirugías plásticas se había realizado y ella abiertamente dijo que se ha sometido a tres operaciones en los senos.

“Primero, me puse para tener, porque no tenía, tenía dos huevos, pero fritos. Después me puse porque llegué a la farándula y para el escote, para presumir. Ya después me puse para (…) hacerme más evidente”.

Comentó la cubana.