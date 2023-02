Twitter Blue: usuarios podrán publicar tweets con hasta 4,000 caracteres

Twitter presentó una nueva función exclusiva para sus usuarios premium que les permitirá publicar tweets con una extensión de hasta 4,000 caracteres. La plataforma detalló que la nueva característica únicamente estará disponible para aquellos usuarios que se encuentren suscritos a Twitter Blue y que por tanto estén pagando la tarifa de $8 dólares mensuales.

El anuncio de la nueva función fue realizado desde la cuenta oficial de Twitter con un mensaje repetido en el que se podía leer “más palabras”, de forma repetitiva una y otra vez. Todo esto acompañado de un corto texto en el que se leía “A veces necesitas más palabras”.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK — Twitter (@Twitter) February 8, 2023

Cabe destacar que el nuevo servicio estará disponible, por ahora, únicamente en Estados Unidos. No obstante, esto debería de cambiar muy próximamente con la inclusión del resto de países donde se encuentra disponible Twitter Blue.

En el caso de los usuarios que no dispongan de Twitter Blue continuarán contando con el límite actual de 280 caracteres.

Los nuevos tweets podrían ser una excelente opción para las empresas y los creadores de contenido, que podrán compartir más información sobre sus productos y servicios en sus tweets. También será útil para los influencers y los usuarios que comparten noticias y actualizaciones, ya que podrán incluir más detalles y contexto en sus publicaciones.

Twitter detalló que para facilitar la navegación de los usuarios estos tweets más extensos tendrán una versión visible más corta de solo 280 caracteres y contarán con un botón para que quienes así lo deseen puedan ver el resto del contenido.

De esta manera se aseguran que los usuarios no tengan que hacer demasiado scroll entre múltiples tweets, especialmente si al usuario no le interesa el contenido publicado.

“Sabemos que los Tweets más largos pueden significar mucho desplazamiento, por lo que tendrán un límite de 280 caracteres en su línea de tiempo y verá un mensaje de ‘Mostrar más’ para hacer clic y leer el Tweet completo”, detallaron. need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023

Los usuarios estándar que deseen publicar contenido que supere los 280 caracteres aún cuentan con la opción de realizar hilos de Twitter de manera tal que puedan seguir comunicándose con sus seguidores sin ningún problema.

