Caminadora vs. elíptica: ¿Cuál es mejor para un gimnasio en casa?

5 cosas para tener en cuenta para encontrar la máquina que te ponga en movimiento

La caminadora True Performer 100 (izquierda) y la elíptica Vision S7100HRT (derecha) son máquinas sólidas para hacer ejercicio en la comodidad de tu hogar.

By Paul Hope

Si los entrenadores personales tan insistentes y los contratos inquebrantables te han hecho desistir de la idea de inscribirte a un gimnasio, considera una caminadora o una elíptica, ya que ambas pueden proporcionarte un entrenamiento cardiovascular excepcional en casa. Pero antes de entrar en comparaciones de modelos individuales, querrás decidir entre los dos tipos de máquinas.

Para empezar, una caminadora es ideal para correr en casa y evita las preocupaciones relacionadas con el tiempo y los desplazamientos que supone hacer ejercicio al aire libre o ir al gimnasio.

Una elíptica es ideal para correr en casa, pero añade un componente de entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Además, hace menos ruido en casa que la caminadora y proporciona un entrenamiento de menor impacto, lo que es estupendo si tienes problemas en las rodillas o una lesión.

Consumer Reports pidió consejo a Neal Pire y Michael Bracko, fisiólogos del ejercicio y miembros del American College of Sports Medicine. Han visto cómo cientos de usuarios sacaban el máximo partido a sus aparatos de ejercicio, pero muchos otros dejaban que se convirtieran en costosos percheros. Ambos expertos señalan que cualquiera de las dos máquinas puede ser una gran elección, siempre, cuando la uses. Ofrecen estos 5 puntos para tener en cuenta a la hora de elegir entre los dos aparatos para tu gimnasio en casa:

1. Mide tu espacio

“Antes de poner un pie en una tienda, le digo a las personas que midan el espacio donde van a usar la máquina”, dice Bracko. Mientras que las caminadoras son anchas —encontramos que la mayoría de las que probamos ocupan un espacio similar, con un promedio de 77 pulgadas de largo por 35 pulgadas de ancho— es importante tener en cuenta que las elípticas tienden a ser más estrechas, por lo general de 8 a 12 pulgadas, lo que significa que pueden caber en una habitación más pequeña que una caminadora. También necesitarás un espacio adecuado alrededor de la máquina para fines de accesibilidad y seguridad, lo que significa tener en cuenta la altura del techo para la mayoría de las elípticas y también de algunas caminadoras.

“Pero si necesitas hacer algo más que ejercicio en ese espacio, considera una caminadora plegable”, añade Bracko. Una caminadora plegable tendrá la mitad de su longitud cuando esté guardada, dejando mucho espacio cuando esté plegada, aunque algunos de los modelos plegables más resistentes no te ahorrarán tanto espacio. Aunque es cierto que la mayoría de las caminadoras que hemos analizado se pliegan para su almacenamiento, no todas se pliegan fácilmente, y la acción de desplegar la máquina antes de cada entrenamiento puede crear un obstáculo más a superar antes de usarla. La Horizon 7.4AT es un gran ejemplo de caminadora plegable que recomendamos.

2. Pon a prueba las máquinas y a ti mismo

Pire aconseja probar ambos tipos de máquinas, y tu compromiso, antes de comprar un equipo caro. “En enero es un buen momento para hacerse socio de prueba en un gimnasio, ya que suelen ofrecer ofertas para tus propósitos”, afirma. Una vez allí, Pire aconseja utilizar ambas máquinas para hacerte una idea de lo que te gusta, e igual de importante, anotar la frecuencia con la que vas. “Si logras ir de 3 a 5 veces a la semana durante un mes o dos, puedes sentirte cómodo sabiendo que puedes hacer ese mismo compromiso después de comprar una caminadora o elíptica”.

Bracko señala la importancia de utilizar intensamente cada máquina antes de decidir cuál es la más adecuada para ti. A veces pueden surgir problemas que no habías previsto. “Personalmente, me gustan las elípticas porque el entrenamiento es estimulante, pero siempre me han molestado las pantorrillas”, dice. Ese tipo de observación es difícil de hacer con una breve prueba en una tienda de artículos deportivos, y no podrás devolver fácilmente ninguna de las dos máquinas.

Una vez que hayas decidido qué tipo de máquina de ejercicios deseas, consulta los resultados de nuestras pruebas de caminadoras y elípticas para obtener más detalles sobre el rendimiento y las funciones. Algunas máquinas tendrán mejor ergonomía que otras, mientras que otras priorizarán en cambio la facilidad de uso o la construcción. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades personales.

3. Ten en cuenta la salud de tus articulaciones y huesos

Si has oído que el impacto de una caminadora es malo para las articulaciones, piénsalo dos veces. “La mayoría caminamos todo el día”, dice Pire. “Siempre se puede encontrar la manera de caminar o correr en una caminadora sin lesionarse”. Bracko añade que “si estás relativamente sano, correr es bueno para las articulaciones y fortalece los huesos al aumentar su densidad”.

Ambos expertos coinciden en que las máquinas elípticas proporcionan un entrenamiento de menor impacto, pero eso solo debes considerarlo si padeces artrosis o tienes una lesión subyacente, como una rotura de menisco. Pero hay otras razones para considerar una elíptica, especialmente para las mujeres. “La acción de tirar hacia atrás de las barras de una elíptica ayuda a fortalecer la columna torácica”, dice Bracko. “Eso es importante porque suele ser el primer lugar donde las mujeres desarrollan osteoporosis”.

4. Piensa en el ruido

“Siempre aconsejo a las personas que no escatimen el tiempo en su máquina si no es necesario”, dice Pire. Una de las razones es que los modelos más caros suelen ofrecer una construcción más robusta que reduce el ruido. “Obviamente debes tener en cuenta el ruido si vives en un apartamento o condominio”, dice Bracko, “pero también deberías considerar una elíptica más silenciosa en lugar de una caminadora si tienes niños pequeños en casa”. Cualquiera que tenga niños pequeños en casa sabe lo difícil que es dedicar tiempo para hacer ejercicio. Lo último que necesitas es una excusa más para no empezar a ponerte en movimiento.

5. Pregunta a los profesionales

Si no te decides por ninguna de las dos máquinas, considera la posibilidad de pedir ayuda a un distribuidor de confianza para decidirte. “Ve a una tienda realmente especializada en equipos de fitness”, sugiere Pire, “no a una gran tienda por departamentos con una sección de artículos deportivos”. Pire señala que los profesionales estarán perfectamente informados y podrán ayudarte a tomar una decisión en función de tu cuerpo y tus objetivos de entrenamiento.

Antes de comprar, fíjate en la garantía y las opciones de servicio que te ofrecen. Hemos comprobado que una buena caminadora o elíptica debería ofrecerte de 3 a 7 años de cobertura en piezas, y al menos un año de cobertura en mano de obra. “He escuchado demasiadas historias de terror sobre máquinas que se descomponen”, dice Pire. Si aún no lo tienes claro, sugiere que optes por la máquina con la garantía más larga y completa.

Caminadoras y elípticas muy bien valoradas

Después de leer las similitudes y diferencias entre una caminadora y una elíptica, tendrás una mejor idea de cuál quieres añadir a tu gimnasio en casa. Para ayudar a dilucidar aún más las mejores opciones disponibles, hemos destacado dos caminadoras, una caminadora plegable y dos elípticas, todas muy bien valoradas.

Caminadoras

Peloton Tread

True Performance 100

Horizon 7.4 AT

Elípticas

Vision S7100HRT

Sole E95S

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.