Con tierna foto en blanco y negro, Jacky Bracamontes recuerda su primer embarazo y al bebé que perdió

La ex reina de belleza Jacky Bracamontes hizo un viaje al pasado a través de redes sociales al publicar una tierna imagen en compañía de su esposo, Martín Fuentes, cuando se encontraban en la dulce espera de sus mellizos Jacky y Martín.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la ex conductora de ‘Netas Divinas’ conmovió a sus fanáticos al mostrar una fotografía inédita de su primer embarazo y dedicarle unas tiernas palabras al ‘angelito’ que perdió.

“Recordando nuestro primer embarazo en este increíble #tbt (en la panza, Jackita y nuestro angelito)…”, escribió Jacky Bracamontes no sin antes dedicarle un piropo al padre de sus hijas y actual esposo. “Qué tal el cuerpazo de mi Martín”, añadió.

La postal dejó ver a la parejita mirando fijamente a la cámara mientras el famoso la abrazaba por la espalda. Dicha pose permitió que Jacky Bracamontes dejara al descubierto su pronunciada pancita de embarazo.

Esta inesperada publicación no tardó en acarrear a decenas de internautas que no dudaron en enviarle palabras de cariño a la pareja. Incluso, celebridades como la ex Miss Universo Andrea Meza, Paulina Rubio y la actriz Maky Moguilevsky compartieron su emoción ante las conmovedora escena.

Otra de las reacciones que dio mucho de qué hablar fue la del propio Martín Fuentes, quien con humor bromeó sobre su peso. “Ahora va a ser al revés, mi @jackybrv atrás agarrando mi pancita… #meamoasí”, escribió.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se convirtieron en padres por primera vez en marzo de 2013, cuando nació Jacky y su otro bebé, a quien hubieran nombrado Martín si no hubiese fallecido en su vientre unos días antes.

En julio del 2014 nació Carolina y en ese mismo mes, pero del 2016 nació, Renata. Tan solo dos años más tarde, dieron la bienvenida a sus mellizas Paula y Emilia, quienes arribaron perfectamente saludables.

Te puede interesar:

• Jacky Bracamontes presume vacaciones de ensueño junto a su familia en la nieve

• Jacky Bracamontes y el emotivo mensaje con el que celebró el cumpleaños de sus gemelas

• Jacky Bracamontes sufre dolorosa caída en plena grabación del especial de Navidad de Telemundo