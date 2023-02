“París, son todos unos maricas”: Patrice Evra fue castigado por sus insultos tras un partido del PSG

Patrice Evra, luego del retiro, ha estado en la escena mundial por polémicas razones. El ex futbolista francés es un usuario activo de las redes sociales, aunque muchas veces no las use adecuadamente. Evra fue multado por unas declaraciones homofóbicas realizadas en 2019 tras una derrota del Paris Saint-Germain sobre el Manchester United.

“París, son todos unos maricas. Son todos unos maricas… Aquí son los hombres los que hablan”, dijo el ex capitán de la Selección de Francia. Sus declaraciones fueron difundidas en las redes sociales y generó un gran revuelo en 2019.

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG… 😭 (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 18, 2019

Esta conducta fue denunciada por un par de asociaciones: Mousse y Stop Homophobie. Ambas organizaciones calificaron las palabras de Evra como “injurias públicas contra un grupo de personas por su orientación sexual”. Cuatro años después, la denuncia tuvo un desenlace y Evra fue castigado.

Un tribunal de París condenó al ex jugador de 41 años de edad a pagar una multa por $1,060 dólares, además de otros $1,600 dólares por daños y perjuicios a cada una de las asociaciones afectadas.

Patrice Evra was fined 1,000 euros by a Paris court over “homophobic insults" #Footballhttps://t.co/7on70IEg0W— News18 Sports (@News18Sports) February 10, 2023

“Las palabras homofóbicas de una personalidad como Patrice Evra alimentan el odio y la violencia contra las personas LGBT”, indicó Étienne Deshoulières, abogado representante de las asociaciones.

