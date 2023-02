Retiran del mercado casi 5 millones de botellas de líquido de limpieza Fabuloso por posible contaminación con bacterias peligrosas

Los productos de limpieza multiuso pueden estar contaminados con bacterias resistentes a los antibióticos

By Althea Chang-Cook

Alrededor de 4.9 millones de botellas de líquidos de limpieza multiuso Fabuloso están siendo retiradas del mercado debido a una posible contaminación bacteriana. Los consumidores deben dejar de utilizar inmediatamente los productos afectados y ponerse en contacto con Colgate-Palmolive, fabricante del popular producto, para obtener el reembolso íntegro o su reemplazo.

La empresa afirma que durante la fabricación de los líquidos limpiadores retirados no se agregaron los niveles previstos de un conservante, y que sin la cantidad suficiente existe riesgo de proliferación bacteriana. Los productos afectados pueden contener 2 tipos de bacterias Pseudomonas, incluidas las Pseudomonas aeruginosa y las Pseudomonas fluorescens. Estas bacterias pueden ser especialmente peligrosas porque pueden ser muy resistentes a la mayoría de los antibióticos.

La bacteria puede entrar en el organismo si se inhala, a través de los ojos o de una herida en la piel.

Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, dispositivos médicos externos o con afecciones pulmonares subyacentes expuestas a la bacteria corren el riesgo de sufrir una infección grave que puede requerir tratamiento médico. Según la empresa, las personas con sistemas inmunitarios sanos no suelen verse afectadas por la bacteria.

Fabuloso ha sido un producto de limpieza indispensable en muchos hogares latinos antes de llegar a las estanterías de los grandes minoristas.

En el pasado, los productos de limpieza Fabuloso han sido confundidos con bebidas. En el sitio web de Fabuloso, la empresa advierte contra el consumo de los productos, diciendo: “Ninguno de nuestros productos de limpieza o desinfección del hogar debe introducirse en el cuerpo humano bajo ninguna circunstancia”.

Esta retirada del mercado de Fabuloso se produce tras la retirada a principios de este mes de determinadas gotas oftálmicas Delsam y EzriCare, que también se fabricaron sin suficientes conservantes y pueden estar contaminadas con Pseudomonas aeruginosa.

El año pasado, también fueron retirados del mercado algunos productos de limpieza Pine Sol debido a una posible contaminación por Pseudomonas aeruginosa.

Los detalles

Productos retirados: Este retiro incluye 4.9 millones de botellas de líquidos limpiadores multiuso Fabuloso producidos desde el 14 de diciembre de 2022 hasta el 23 de enero de 2023 y etiquetados como lavanda, limón, pasión de frutas, fresco de primavera y con aroma a océano. Los lotes afectados tienen números de código que empiezan desde 2348US78 hasta 2365US78 y desde 3001US78 hasta 3023US78. Consulta la lista de códigos UPC y de lote de los productos retirados. El código de lote se encuentra en la parte posterior de la botella, encima de la etiqueta, directamente encima o en la parte superior de la botella. Esta retirada del mercado no afecta a ningún otro producto Fabuloso.

El riesgo: Los productos retirados pueden contener bacterias Pseudomonas, incluidas Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, con dispositivos médicos externos o afecciones pulmonares subyacentes que estén expuestas a las bacterias corren el riesgo de sufrir una infección grave que puede requerir tratamiento médico. La bacteria puede entrar en el organismo si se inhala, a través de los ojos o de una herida en la piel. Las personas con sistemas inmunitarios sanos no suelen verse afectadas por la bacteria, según el aviso de la retirada.

Fueron vendidos en: Amazon.com y otros sitios web, en Dollar General, Family Dollar, The Home Depot, Sam’s Club, Walmart y otros minoristas importantes de todo el país desde diciembre de 2022 hasta enero de 2023 por entre $1 y $11.

Incidentes: No se han reportado incidentes o lesiones relacionados con este retiro del mercado.

Unidades vendidas: Alrededor de 4.9 millones en los EE.UU. y 56,000 en Canadá.

La compensación: Colgate-Palmolive reembolsará o sustituirá los productos retirados. Los consumidores afectados deberán enviar fotos del código UPC y del código de fabricación (lote) y rellenar este formulario en línea. Una vez enviadas las fotos, tira el producto en su envase original con la basura doméstica; no vacíes la botella, aconseja la empresa.

Cómo ponerse en contacto con el fabricante: Los consumidores que tengan preguntas sobre la retirada del mercado pueden llamar a la empresa al 855-703-0166 o ponerse en contacto en línea en Fabulosorecall.com o visitando Fabuloso.com y haciendo clic en el aviso de la parte superior de la página.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.