Aristeo Cázares abandona ‘La Casa de los Famosos’; aseguran que lo persiguen problemas legales

La noche del viernes se dio a conocer una noticia sorpresiva en ‘La Casa de los Famosos’, pues Aristeo Cázares decidió abandonar, por decisión propia, el reality show de Telemundo.

La noticia fue compartida por el propio exconcursante de ’Exatlón’, quien hizo pública su decisión a través de un video, en el que argumentó que, por cuestiones personales, no podía seguir en la emisión.

“Amigos míos, compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, dijo Aristeo en su video de despedida y que sus excompañeros pudieron seguir a través de la pantalla de televisión que hay en la casa.

Tras su adiós, Héctor Sandarti, presentador titular del espacio, aclaró que su decisión personal no tiene que ver con algún problema de salud de él o de sus familiares, sino que era por otro motivo.

“Aristeo está bien. Son razones personales que tuvo que resolver y, muy importante, nada tiene qué ver con su familia, ni con él, todos están bien”, concluyó el conductor guatemalteco.

Tras escuchar la noticia que dejó a todos los habitantes en shock, Paty Navidad dio su teoría de lo sucedido, al asegurar que todo se debería a unos problemas legales que tendría con TV Azteca.

“Yo tengo mi teoría, que es algo legal, y que viene de Azteca, porque antes de entrar aquí, dos días antes, incluso, en el hotel, estuvo aclarando cosas”, señaló la actriz.

La teoría de Paty Navidad fue respaldada por ‘La Comadrita’ a través de sus redes sociales, donde señaló que todo se debería a una demanda millonaria que le interpuso Televisión Azteca por incumplimiento de contrato, la cual podría quedar sin efecto si acepta incorporarse a ‘Exatlón All Star México’.

“Me informan que la única manera de que Aristeo quede libre de esa demanda, por varios millones de pesos, es que entre a Exatlón All Star México”, se lee en su mensaje de Twitter.

Ya me puse manos a la obra.



Me informan que la única manera de que Aristeo quede libre de esa demanda por varios millones de pesos, es que entre a Exatlón All Star México. — La Comadrita  (@lacomadritaof_) February 11, 2023

Meses antes de su abandono, Aristeo reconoció, durante un conversación con sus fans, que él presentó su renuncia a TV Azteca, en noviembre de 2022, sin embargo, nunca obtuvo una respuesta por parte de los ejecutivos de la empresa, por lo que desconocía si seguía o no formando parte de ella.

“Yo renuncié desde noviembre vengo yo avisándole a TV Azteca. Las razones son personales y de crecimiento personal”, argumentó Aristeo, en su momento, quien argumentó que su renuncia fue verbal y escrita.

¿Será que salió de la casa por una demanda por parte de TV Azteca?

Sigue leyendo:

Aleida Núñez se mete al jacuzzi de ‘La Casa de los Famosos’ luciendo sus curvas en baby doll de hilo dental

Osmel Sousa lloró recordando el rechazo que sintió por sus padres: “Llevé una infancia tan oprimida”

Julio César Chávez estaría devastado tras la eliminación de su hija de La Casa de los Famosos

Mayeli Alonso y Juan Rivera se dieron hasta con el balde por comentarios en La Casa de Los Famosos