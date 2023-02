Elige el banco adecuado para ti

¿Cansado de las altas tarifas, los bajos rendimientos de los ahorros y el mal servicio al cliente? Hay más formas que nunca de conseguir lo que necesitas.

By Scott Medintz

La banca de consumo está cambiando rápidamente.

Como habrás notado, muchos bancos sin cita previa ya no brindan el nivel de servicio al cliente que solían ofrecer, ya que cierran sucursales, recortan personal y piden a los clientes que usen la tecnología para manejar las necesidades bancarias más básicas.

Mientras tanto, han proliferado los bancos exclusivamente en línea (que no tienen sucursales) y los llamados neobancos (empresas de tecnología que ofrecen servicios similares a los de los bancos en línea, aunque a menudo no son bancos autorizados), lo que ha dado lugar a algunas prometedoras innovaciones y ha impulsado a la vieja banca a evolucionar. No obstante, algunos de estos nuevos bancos tienen sus propios inconvenientes, como los recursos limitados para el servicio al cliente en caso de que algo salga mal, dicen los defensores de los consumidores. Cientos de clientes de un neobanco, Chime, por ejemplo, se quejaron recientemente ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) de que la empresa tardó en resolver sus problemas tras perder el acceso a sus fondos.

¿El resultado? Más razones que nunca para cuestionar si estás realizando operaciones bancarias en el lugar correcto, y cada vez más probabilidades de que si no estás satisfecho con tu banco actual, exista una compañía que pueda atender mejor tus necesidades.

Aquí te mostramos cinco quejas bancarias comunes y consejos sobre cómo encontrar el banco que sea mejor para ti. Ten en cuenta que podría tener sentido realizar operaciones bancarias en más de un lugar, eligiendo una entidad para tu banca básica y pago de facturas, por ejemplo, y otra para maximizar el interés de tus ahorros. Y asegúrate de pensar en tus necesidades futuras. Algunos valiosos servicios bancarios (préstamos pequeños que pueden aprobarse rápidamente en línea, por ejemplo) a menudo están disponibles solo para clientes ya existentes. Y las tarifas que podrían no afectarte ahora podrían resultar costosas si, por ejemplo, el presupuesto de tu hogar se reduce.

Queja 1: No estás satisfecho con el servicio de atención al cliente

Algunos todavía podemos recordar los días de la “banca de relaciones” y caras familiares en la ventanilla del cajero. Pero esa experiencia se está desvaneciendo en el pasado, para todos, excepto para los clientes cuyos grandes depósitos pueden comprarles acceso a servicios de tipo conserjería como cajeros exclusivos. Se espera que, para el resto de nosotros, incluso los bancos sin cita previa, manejemos muchas de nuestras tareas bancarias por nosotros mismos.

Sin embargo, los expertos dicen que los clientes comunes aún pueden encontrar un buen servicio si se enfocan en lo que quieren y necesitan, y están dispuestos a usar diferentes instituciones para obtenerlos.

Las sucursales sin cita previa convenientemente ubicadas son obviamente cruciales, por ejemplo, si estás buscando servicios bancarios tradicionales en persona, como la capacidad de obtener cheques certificados o hacer grandes retiros de efectivo. Y si algo sale mal, podría ser eficiente solucionar el problema cara a cara.

Pero una institución que mantiene un horario regular de trabajo puede no ser adecuada para ti si eso no se adapta a tu horario, dice Matthew Goldberg, analista bancario de Bankrate. Así que busca entre los bancos que ahora ofrecen horarios nocturnos y de fin de semana en algunos lugares, incluidos los gigantes TD Bank (hasta las 7 p. m. en algunos días de semana y varias horas los fines de semana en algunas sucursales) y Capital One (los sábados en algunas sucursales).

Si deseas comunicarte con una persona por teléfono, numerosas entidades, incluidas varias instituciones solo en línea, tienen agentes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por supuesto, es más difícil conseguir un servicio altamente personalizado, pero es más probable que lo obtengas en un pequeño banco comunitario, un banco regional o una cooperativa de crédito, dicen los expertos con los que hablamos. Esas instituciones mencionadas están más involucradas en sus comunidades, por lo que es posible que puedas desarrollar relaciones personales con los miembros del personal e incluso obtener un número de teléfono directo para llamar si tienes alguna pregunta o inquietud. Pero nada de esto es un hecho seguro, incluso con los bancos más pequeños. Si ese es el tipo de servicio que deseas, pregúntale a amigos, familiares y vecinos sobre su experiencia con instituciones locales particulares, y reúnete con algunos gerentes de sucursales locales para preguntar sobre la accesibilidad de su personal.

Lauren Saunders, experta en leyes de protección al consumidor del Centro Nacional de Leyes del Consumidor (National Consumer Law Center), dice que es menos probable que los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito más pequeños ofrezcan sitios web y aplicaciones, así como una amplia variedad de productos financieros, que las instituciones nacionales. Eso también son un tipo de servicio al cliente, así que añade estos factores en tu decisión final.

Queja 2: No estás obteniendo casi ningún interés en los ahorros

Según una encuesta de Bankrate, la tasa de interés promedio de las cuentas de ahorro era de alrededor del 0.2% a mediados de diciembre, es decir, casi cero. Pero Bankrate y NerdWallet enumeran una docena de bancos que pagan un 3% o más, y varios que pagan un 4%. En algunos de los neobancos van incluso más alto.

Tiene sentido que los bancos ofrezcan cuentas de ahorro de alto rendimiento que no tienen que cubrir los gastos generales de las sucursales sin cita previa. Pero en estos días, una amplia gama de bancos y cooperativas de crédito están utilizando tasas más elevadas para atraer a los depositantes, y eso incluye instituciones que mantienen sucursales físicas. Capital One, por ejemplo, estaba pagando un 3.3% a mediados de diciembre.

Los detalles importan cuando elijes una cuenta de ahorros basada en el rendimiento. Debes estar atento a las tarifas o cargos mensuales que se aplican solo bajo condiciones, como mantener un depósito de cierto tamaño. (Lee más sobre dónde poner tu dinero cuando las tasas de interés son bajas y la inflación es alta).

Queja 3: Las tarifas de sus cajeros automáticos realmente te están aumentando el gasto

El gasto promedio de un retiro de cajero automático fuera de la red ahora es de $4.66, según un estudio de 2022 realizado por Bankrate. Esas tarifas suben el costo.

Pero hay varias formas de evitarlas. Lo más fácil es elegir un banco con muchos cajeros automáticos dentro de la red cerca de ti y evitar sacar efectivo en cualquier otro lugar. Pero esa puede no ser una opción válida si viajas mucho o vives en una comunidad sin servicios bancarios en persona.

Otra opción es elegir un banco que sea parte de una gran red de cajeros automáticos como Allpoint, MoneyPass, Pulse o STAR. “Esas redes son utilizadas principalmente por bancos comunitarios, en línea y cooperativas de crédito que no tienen grandes redes de cajeros automáticos propias”, dice Chanelle Bessette, portavoz bancaria de NerdWallet. Muchas cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, son parte de la red Co-Op de más de 30,000 cajeros automáticos sin cargo en cooperativas de ahorro y crédito y en muchas tiendas minoristas. Para descubrir qué redes serían las mejores para ti, usa las herramientas de localización de cajeros automáticos que todos tienen en línea para buscar por código postal.

Finalmente, varios bancos reembolsan a los clientes las tarifas de los cajeros automáticos fuera de la red. Algunos limitan la cantidad mensual que cubrirán, mientras que otros reembolsarán las tarifas de los cajeros automáticos solo si mantienes una cantidad mínima de depósito establecido. Debido a que generalmente no tienen sus propios cajeros automáticos, los bancos en línea tienden a ofrecer reembolsos, con límites.

Queja 4: Estás pagando cargos por sobregiro

Puedes evitar ciertos cargos por sobregiro al optar por no participar en todos los programas de sobregiro, en cuyo caso tu banco simplemente rechazará una transacción de comerciante o cajero automático si tu cuenta tiene pocos fondos. Pero eso puede exponerte a tarifas de fondos insuficientes (o NSF). Entre los dos, los bancos estadounidenses generaron casi $15,500 millones en 2019, según estimaciones de un estudio de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de 2021.

Sin embargo, varias fuerzas están trabajando para controlar ambas tarifas. Una de ellas es la competencia de los bancos en línea y los neobancos, muchos de los cuales prometen nunca cobrar estas tarifas. Otra es la presión de los reguladores, que se han centrado en las tarifas “sorpresa” y “basura”. Como resultado, varios grandes bancos nacionales han reducido o incluso eliminado ciertas tarifas.

Una vez más, los detalles importan. Algunos bancos eliminaron las tarifas NSF (tarifas de fondos insuficientes) pero no las tarifas por sobregiro. Otros redujeron los cargos por sobregiro o limitaron la cantidad de cargos por sobregiro que cobrarán por día. Otros agregaron reservas, como períodos de gracia o montos de sobregiro “amortiguadores” por debajo de los cuales no cobrarán una tarifa. Y algunos, incluidos Citi y Capital One, han eliminado estas tarifas por completo.

Además, un programa llamado Bank On (joinbankon.org), parte de la organización sin fines de lucro Cities for Financial Empowerment Fund, ha certificado ciertos tipos de cuentas en más de 300 bancos y cooperativas de crédito en todo el país que cumplen con sus estándares, que incluyen cero cargos por sobregiro y NSF.

Queja 5: Necesitas un préstamo pequeño y tu banco no te está ayudando

Históricamente, los bancos no han ofrecido a los clientes préstamos a corto plazo en pequeñas cantidades de dólares, lo cual es una de las razones por las que muchos estadounidenses que buscan cubrir bajos déficits presupuestarios recurren al día de pago y a otros prestamistas que cobran tasas altísimas y a menudo atrapan a los prestatarios en ciclos de deuda.

Desde aproximadamente 2010, las cooperativas de ahorro y crédito han sido una excepción, y muchas de ellas ofrecen préstamos alternativos de día de pago (o PAL, por sus siglas en inglés) que van desde $200 a $ 1,000 y tasas de interés máximas del 28%. (La tasa típica de los préstamos de día de pago es de alrededor del 400%).

En los últimos años, sin embargo, seis grandes bancos de EE. UU. han comenzado a ofrecer a los clientes préstamos pequeños en dólares casi instantáneos sin realizar verificaciones de crédito. Bank of America, Huntington Bank, Regions Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo otorgarán a los titulares de cuentas corrientes préstamos de hasta $500 o $1,000, según el banco, a pagar en tres o cuatro cuotas mensuales. Para calificar, es posible que debas haber sido cliente durante al menos varios meses. La mayoría cobra tarifas planas modestas de entre $5 a $25.

“Para muchos estadounidenses, esta será la forma menos costosa de pedir prestados $500”, dice Alex Horowitz, investigador de finanzas de consumo de The Pew Charitable Trusts. Incluso para los consumidores con acceso a crédito de menor costo, como líneas de crédito con garantía hipotecaria o tarjetas de crédito de bajo interés, el hecho de que estos préstamos cuesten relativamente poco y puedan llegar a su cuenta a los pocos minutos de completar una breve solicitud en línea los hace atractivos. (Lee más sobre cómo obtener un préstamo si tienes poco o ningún crédito).

Cómo buscar un banco nuevo

Una vez que hayas decidido buscar un banco nuevo o adicional, tendrás que trabajar un poco para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Aquí te decimos cómo hacerlo.

• Haz una visita a una sucursal sin cita previa que puedas estar considerando. Esto es importante si la banca en persona es importante para tus necesidades. Así puedes confirmar que el horario es conveniente y el personal es adecuado, y que la sucursal ofrece los servicios que deseas, como tener un notario disponible.

• Para obtener las mejores tasas de ahorro, compara precios en línea. Para no perder tiempo y encontrar mucha información en un solo lugar, los sitios web como Bankrate y NerdWallet hacen un trabajo admirable al recopilar y mantenerse al día con las tasas y los términos en constante cambio asociados con varias cuentas bancarias. Pero ten en cuenta que estos sitios con fines de lucro (y otros similares) están llenos de anuncios financieros, y puede ser difícil distinguir los anuncios de los datos que han recopilado los sitios.

• Infórmate sobre las tarifas, ya sea que hagas tu investigación en línea o en persona en las sucursales bancarias locales. Una cuenta de cheques supuestamente “gratuita”, sin cargo mensual, no es una ganga si te impone cargos elevados cuando sobregiras unos pocos dólares, y una cuenta de ahorros con intereses altos no te servirá de nada si para obtener esa tasa necesitas mantener un saldo mayor del que normalmente tienes en reserva o gastar mucho cada mes en una tarjeta de crédito.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de marzo de 2023 de la revista Consumer Reports.

