Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de febrero de 2023.

ARIES

Aprende a soltar a esas personas que no te aportan nada a tu vida y que solo han buscado dañarte o hacerte pasar un mal momento. Aguas con pérdida de objetos. Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. Cambia tu forma de sentir y se más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará, ya que te valgan máuser esas cuestiones, no tienen por qué quitarte el sueño. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices pues podrías herir mucho a personas que son muy importantes para ti.

TAURO

Un sueño te revelará grandes cosas. Si tienes una relación cuidado con caer en la monotonía. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encentrarás con personas que te caen bien mal. Viene un amor muy fuerte el cual te podría poner tu mundo al revés, lo vas a disfrutar. Deja las fregaderas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en él, vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia. Te va a llegar un dinero muy bueno con el cual saldrás de algunas deudas que venías cargando desde hace ya algún tiempo. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella.

GÉMINIS

Algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían fregar la relación, últimamente se guardan muchísimas cosas. Podría complicarse relación si tienes una, hay muchas mentiras y cuestiones que han estado guardando y saldrán a la luz. Si tienes pareja y esta te trata como cualquier otra persona ten cuidado pues el amor podría estar terminando, necesitas sentirte especial con quien amas. Viene un fin de semana perro posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas porque ya no estas para seguir sufriendo por quien ya te lastimó.

CÁNCER

Debes aprender a decir que no porque uno de tus errores es querer complacer a todo mundo. Deja el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Llegará el momento en que entenderás el porqué de las cosas, es momento de que aprendas de los fregados errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan a dañar. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una surte muy perra que te ayudará a concretar muchísimas cosas.

LEO

No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia al punto que las demás personas te desconozcan. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. Amores del pasado desaparecen y posibilidades de nuevos sentimientos con persona de una red social. Ten cuidado con caídas en estos días pues podrías darte en la mauser. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos. Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte mucho a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo.

VIRGO

Es tiempo que madures y entiendas que con la vara que mides serás medido. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en lo que no necesitas ni te dejan nada. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes.

LIBRA

No temas a nuevos proyectos pues te va a ir de lo mejor. A la fregada segundas oportunidades en el amor, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico se le quita la maña. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Comprenderás que a pesar de tanta fregadera por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida.

ESCORPIO

Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá a la fregada. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso. Ten mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con trámites, préstamos o cambios pues podrías meterte en una deuda bastante grande. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos.

SAGITARIO

De un momento a la fecha has cambiado un chorro, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu fregado humor que algunas veces ni te aguantas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa. Echaras de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, que estés soltero o soltera no significa que puedas disfrutar y estar con o con las personas que se te dé la gana, recuerda que la gente siempre hablará. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale más ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni madres.

CAPRICORNIO

Noticias inesperadas que tienen que ver con trámites y pagos de documentos. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomás está ahí con palabras, pero jamás con hechos. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va a seguir su cauce. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

ACUARIO

No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren. Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. Noticias de ex amor se presentará en cualquier momento y un viaje inesperado se aproxima. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo muy repentinos que podrían afectarte o dañarte demasiado. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría dañarte, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas.

PISCIS

Vienen momentos muy buenos para tu vida, debes tomar decisiones muy importantes y saber hacia dónde vas en la vida pues sueles perderte constantemente en el camino. Un cambio que tiene que ver con tu economía te va a beneficiar mucho solo debes saber en qué gastar y en qué invertir. No permitas que otras personas roben tu paz y tu tranquilidad, no te dejes manipular por quien ya en el pasado se aprovechó de ti. Cuídate mucho de accidentes o caídas. Ya en otras ocasiones te dañaron, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba solo cambia de cama, si quieres algo bueno y mejor para ti ves tras él y no esperes que llegue por arte de magia. No tengas miedo de decir lo que sientes es momento de expresarlo sin importar que el mundo esté en tu contra. Cuidado con ex amores del pasado pues podrían presentarse en cualquier momento.